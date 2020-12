Découvrez le résultat du dernier tirage de la loterie primitive.

Les numéros gagnants du tirage Primitiva du 24 décembre 2020 sont 04, 06, 11, 32, 36 et 43. Le numéro complémentaire est 1 et le remboursement est 4. Le Joker a été 8658600. Vous pouvez vérifier vous-même tous les numéros gagnants sur le site Web de Loterías y Apuestas del Estado, dans la section consacrée aux résultats de la Primitiva.

Comme vous le savez, les tirages de la loterie primitive ont lieu le Les jeudis et samedis à 21h30 Chaque pari ou choix de numéros a un coût de 1 euro, et le jeu est de choisir un combinaison de six chiffres allant de 1 à 49. Une fois que nous avons scellé le billet, nous nous verrons attribuer automatiquement et aléatoirement un numéro supplémentaire appelé Rembourser.

Lors du tirage au sort, six numéros différents de 1 à 49 et deux numéros supplémentaires de 1 à 9 sont tirés: Complémentaire et remboursement. En fonction des bons numéros, le montant des lots variera, pouvant aller d’un simple remboursement du billet à plusieurs millions d’euros.

N’oubliez pas qu’en participant au tirage au sort Primitiva, vous avez également la possibilité de jouer avec le joker avec lui même ticket. Donc, si vous voulez tenter votre chance, vous devrez payer 1 euro de plus dans votre pari de la Primitiva, obtenant ainsi un jeu pour le Joker.

Si vous décidez de jouer, un numéro aléatoire à sept chiffres vous sera attribué, qui doit correspondre au numéro à sept chiffres qui sera tiré à la fin du tirage de la loterie primitive. Plus vous obtenez de chiffres, plus vous gagnerez d’argent jusqu’à un plafond de un million d’euros.

Comment jouer à La Primitiva depuis votre mobile

Il y a une bonne poignée de applications mobiles pour jouer à la loterie, les Euromillions ou La Primitiva, cependant, il vaut mieux aller à l’application officielle des loteries d’État et des paris, qui peut être téléchargé directement sur Android à partir de son site Web.

Avec la Application officielle SELAE vous pouvez non seulement consulter des informations sur les tirages passés et futurs, mais aussi accéder à divers jeux de hasard et même valider vos billets. Bien entendu, pour pouvoir sceller vos paris, vous devez au préalable recharger votre solde par carte de débit ou de crédit.