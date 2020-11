Nous sommes très proches de la Grande finale de la Top Gamers Academy, le premier concours de talents du jeu vidéo au monde. Par conséquent, nos candidats doivent vivre chaque jour avec beaucoup d’émotion et il n’y a rien de mieux qu’une journée pleine d’activités pour pouvoir profiter des derniers moments à l’Académie.

Cours d’anglais avec Íñigo Jordana

Cours avec Íñigo Jordana Ils sont les plus amusants et l’enseignant sait comment commencer sa classe avec des encouragements. Une danse commence déjà à travailler sur la langue, c’est donc un événement qui atteint sans aucun doute ses objectifs. Même lorsque nous rencontrons le dernier cours d’anglais.

Bien sûr, les candidats ont montré une grande amélioration dans la maîtrise de cette langue, ce qui sera utile lors du choix commevotre propre équipe eSports. Mais c’est une grande avancée dans la réalisation de leurs rêves, même si pour le moment ils doivent surmonter certains obstacles sur leur chemin lors du tournoi final.

Classe Clash Royale avec Carlota

Bien sûr, Carlota ne perd pas possibilité de revoir vos élèves. A cette occasion, avec une classe pour raconter les derniers détails à peaufiner afin de surmonter les grands défis du grand jeu mobile. Et, bien sûr, donnez à vos élèves les secrets de la victoire.

Bien sûr, ce cours a été plein d’émotions puisque les candidats ont dû profiter du dernier cours de Clash Royale avec un excellent professeur. Bien que oui, ce ne sera pas sa dernière rencontre avec eux, mais il reste encore beaucoup à venir avec une rencontre très excitante.

Appel vidéo G2 Arctic et appel vidéo Fargan

Le moment est venu pour nos espoirs d’avancer un peu plus sur leur chemin vers l’esport. Ils sont dans la dernière semaine et doivent convaincre les équipes eSports afin qu’ils fassent un espace dans ce domaine. Par conséquent, il est vraiment important qu’ils fassent de leur mieux et écoutent les sages paroles de l’équipe.

A cette occasion, c’est G2 Arctic qui a voulu expliquer un peu plus son projet. Dans leur discours, ils ont expliqué les bases du projet et ils n’ont pas hésité à transmettre certains des messages les plus importants de l’équipe. Tout ça avant faire place à l’appel de Fargan, l’un des chefs d’équipe qui veut dire au revoir avec style à ses aspirants.

Avec si peu de temps pour faire avancer le programme, Fargan n’a pas manqué une occasion de parler avec ses candidats. avant le tournoi qui arrivera samedi. Nous sommes un pas de plus vers la grande finale et, sans aucun doute, il est passionnant de voir les bons conseils que le team manager de Topo-mice a pour les espoirs.

Compétition NBA 2K21

Un des derniers jeux qui entré à l’Académie est entré avec une grande force. NBA 2K21 a ravi les joueurs, qui n’hésitent pas à profiter de la grande proposition du jeu et cela, bien sûr, garantit que les joueurs ont la possibilité de profiter des jeux les plus divertissants.

Connaissance les bases nécessaires pour configurer votre équipe, les candidats doivent rechercher la meilleure configuration pour pouvoir monter avec la victoire et, surtout, pour gagner des points supplémentaires pour leur équipe. Qui peut revendiquer la victoire? Il reste très peu de chose pour avoir la réponse.

[[H3:“La última cena”]]

Pour terminer cette belle journée, les candidats ont eu l’opportunité de dire au revoir aux professeurs et même au directeur avec “le dernier repas”. Ce petit rassemblement permet aux participants de discuter avec certains de leurs professeurs et, bien sûr, de savourer un délicieux dîner.

On se souvient qu’on s’apprête à vivre la grande finale du concours, à savoir qui sera l’équipe gagnante et, surtout, le meilleur Top Gamer, une décision qui sera prise par le public lui-même. Donc, nous sommes très petits pour avoir toutes les réponses et un grand adieu.