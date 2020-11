Top Gamers Academy prend fin et se prépare pour la diffusion de son dernier gala. Bien sûr, nous allons d’abord revoir comment ce grand samedi a été pour les candidats et comment, finalement, les équipes ont été. Qui est devenue la meilleure équipe et qui seront les gagnants du voyage en Corée? Regardons ça.

Cours de fitness avec Sara Carmona

C’est un jour important et un moment qui les candidats ne peuvent pas perdre. Pour cette raison, Sara Carmona retourne à l’Académie pour leur donner ce cours de fitness qui les activera et éliminera une partie de la grande nervosité qu’ils ont ci-dessus. Nous sommes vraiment confrontés à la fin du programme, donc les émotions sont vives.

Pourtant, Sara a la solution pour les épuiser et, surtout, leur offrir un cours inoubliable. Alors, activer votre corps avec une formation complète, parvient à dissiper les doutes et à amener les candidats à relever le nouveau défi qui est sur le point de venir avec plus d’enthousiasme.

Classe ESports avec Anouc

Le directeur de l’Académie ne pouvait pas manquer l’occasion de revenir pour leur offrir ce dernier type d’eSport. Par conséquent, en encourageant les aspirants à faire du travail d’équipe, il a préparé des surprises plus que frappantes. Et nous pouvons garantir que le résultat est plus que surprenant.

Mais il est également vrai que c’est quelque chose de plus que nécessaire lorsque les candidats veulent devenir grands dans l’eSport. Après tout, non seulement un joueur gagne dans une équipe, mais un travail constant et une amélioration à la victoire attendue et souhaitée.

Appel vidéo des pilotes et des assistants Movistar

L’appel du les grandes équipes eSports continuent, cette fois avec le premier appel de Movistar Riders. C’est une équipe très complète et que nous avons vu dans de nombreux jeux eSports et c’est qu’ils n’abandonnent jamais et sont toujours prêts à relever de nouveaux défis.

Bien entendu, dans leur appel, ils n’ont pas hésité à transmettre l’importance de l’équipe et des bases à prendre en compte avant de se lancer. Mais oui, ils n’ont pas été les seuls, mais Wizards voulait aussi être très présent dans la grande finale, cette fois avec un appel à continuer d’attirer l’attention des candidats.

Ils ont expliqué les bases de leur grand projet et même mis un peu de réalité aux candidats. Bien sûr, avec de nombreux aspects encore à être dévoilera le Pro Draft lundi où les équipes eSports ils seront les véritables protagonistes du programme, bien qu’ils aient encore de nombreux points à révéler.

Compétition NBA 2K21

Bien sûr, avant le grand tournoi avant il faut vivre un moment de grande émotion et un jeu qui peut garantir la somme de quelques points supplémentaires à l’équipe. Cela vient grâce au tournoi NBA 2K21, un match de basket qui garantit aux joueurs de profiter d’une grande compétition.

Avec leurs équipes configurées, leurs victoires et leurs défaites en cours de route, cette fois les espoirs auront Rafa, Anouc et Carlota suivront de près leurs traces. La compétition ne fait donc que commencer mais l’envie de remporter la victoire est plus que présente.

Appel vidéo de Miki Nuñez

Les grands les visites sont toujours présentes à l’Académie, cette fois avec quelqu’un qui les encouragera avant de commencer la compétition. Miki n’a donc pas manqué l’occasion de parler aux candidats et même de plaisanter un peu car il sait que la grande compétition est sur le point d’arriver.

Bien sûr, bien qu’il ait déclaré qu’il était un déni dans les jeux vidéo, il n’a pas hésité à parler de certains des titres qu’il aime et assurez-vous même d’avoir la PS5. L’une des consoles probablement les plus recherchées aujourd’hui et dans laquelle il cherchera une amélioration plus que nette de ses compétences.

Grand tournoi final

Le moment est venu pour la grande finale, pour les candidats de faire face à une grande compétition. Fortnite, Gran Turismo et Clash Royale, trois jeux impressionnants qui accompagnent les candidats jusqu’à présent et dans lesquels ils doivent prouver qu’ils sont les meilleurs pour pouvoir atteindre le plus de points.

On les voit excités, nerveux et, surtout, désireux d’obtenir le plus de points possible pour garantir la victoire de votre équipe. C’est ainsi que l’on se retrouve avec une compétition serrée dans laquelle le vainqueur vient d’apparaître dans le doute, même s’il reste très peu de choses à savoir de qui il s’agira.

Dernière mise à jour des classements et équipe gagnante

Et maintenant, nous avons la dernière mise à jour du classement de l’Académie, celle qui nous dira qui a été la meilleure équipe de la Top Gamers Academy. Bien sûr, on n’oublie pas que dans le tournoi NBA 2K21 L’équipe Topo-mice a été victorieuse, avec Lemon Sharks en secondes et Calvalleros en troisième.

Et donc, suivant ce même ordre, nous rencontrons l’équipe gagnante de Top Gamers Academy. Les Mole-souris ont remporté la grande victoire, suivi de près par les requins citron et en dernière position les Calvalleros. Ce fut une compétition très serrée, mais nous verrons la fierté de leurs chefs d’équipe et managers tout au long du gala de ce soir. Bien sûr, ils n’ont pas manqué l’occasion de s’entretenir avec eux cette grande nuit.

Les Calvalleros, les requins-citron et les souris-taupes ont eu l’occasion de célébrer avec leurs chefs d’équipe, de leur parler et, bien sûr, de célébrer la grande victoire. Sans aucun doute, une rencontre émouvante où, même si tous n’ont pas gagné, le simple fait d’avoir atteint la finale en fait déjà des vainqueurs.