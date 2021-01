Samsung Galaxy S21 et S21 +

Puis ce fut au tour des nouveaux terminaux familiaux Samsung: Samsung Galaxy S21 et S21 +, le nouveau pari de la grande marque coréenne pour conquérir le marché haut de gamme Android.

Ce sont les deux premiers terminaux annoncés par le géant coréen, puis nous allons les découvrir un peu plus en profondeur.

–Samung Galaxy S21 et S21 + | Date de sortie 29 janv.2021

Écran et résistance

Il aura un écran de 6,2 pouces tandis que le modèle Plus avec 6,7, nous pouvons profiter du nouveau panneau AMOLED dynamique 2X Infinity-O avec résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement qui atteindra jusqu’à 120 Hz.

Il aura Certification IP68 avec résistance à la poussière et à l’eau, en plus le modèle Plus aura Gorilla Glass Victus promettant ainsi une protection beaucoup plus élevée.

Sécurité et connectivité

Si nous parlons de sécurité, nous aurons dans les deux modèles un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, 70% plus grande que la version 2020. Si nous parlons de connectivité, tous ils porteront la 5G, le chipset choisi est le Exynos 2100 qui a un noyau principal ARM Cortex X1 2,9 GHz, accompagné de trois autres: A78 à 2,8 GHz et quatre cœurs A55 à 2,2 GHz.

Capacité et chambres

Selon le RAM, nous aurons un modèle de 8 Go avec deux tailles de capacité: 128 et 256 Go, également cette année, Ils n’incluent pas de carte microSD et pas de chargeur, seulement un câble USB C vers USBS C.

Dans la section photographiqueLe Plus et le normal ont trois capteurs: un principal 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels.

Couleurs et prix

Pour finir, ils auront cinq couleurs: noir, blanc, rose et violet fantôme, vos prix:

-Modèle 128 Go: 859 euros

Modèle -256 Go: 909 euros