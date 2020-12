Après avoir sélectionné les plus écoutés par les pays et les artistes, Spotify a activé le résumé 2020 pour chaque utilisateur. Au format Story, ce résumé récupère les chansons et les artistes que chacun a le plus reproduits sur la plateforme; tout en offrant des informations supplémentaires, telles que la musique découverte ou la décennie préférée.

Les résumés 2020 sont déjà parmi nous, il est temps de passer en revue toutes les bonnes choses que cette année a apportées. Cela ne restera pas dans l’histoire précisément pour cette raison, nous savons déjà pourquoi, mais cela ne veut pas dire que tout ce dont nous nous souvenons sera une pandémie, des restrictions et des malheurs connexes. Par exemple, et si on se souvient de toute la musique qui nous a fait plaisir les moments les plus déprimés de 2020? Dit et fait, Spotify vient à notre secours – le résumé 2020 personnalisé est maintenant disponible.

Qu’as-tu écouté en 2020?

C’est le titre de la nouvelle Spotify Story: il apparaît déjà sur la couverture des applications (Accueil) et raconte de manière personnalisée le déroulement de l’année en matière de musique. Et non seulement il met en évidence les chansons et les artistes les plus joués par chaque utilisateur, mais le résumé 2020 de Spotify détaille également les podcasts les plus écoutés.

Le résumé de l’année au format Story détaille le plus reproduit par chaque personne accompagné de différentes données liées à la plateforme et à l’activité personnelle. Combien de groupes ont été découverts, les genres que vous aimez le plus, quel jour la chanson a commencé à jouer ce que vous avez entendu d’autre et soulève même des questions sur le résumé.

L’histoire est très bien construite, s’adapte parfaitement à l’utilisateur et, comme inconvénient, il faut le voir du début à la fin sans pouvoir passer les éléments. C’est une assez longue histoire.

Grâce à l’histoire, vous pouvez ajouter aux listes de lecture la liste de lecture la plus écoutée, bien qu’il soit possible de sauter cette étape et d’aller directement à la section: voici la plus écoutée de 2020 pour chaque utilisateur de Spotify. Résumé personnel, hits qui se sont échappés et tous les «tops» de l’année sur la plateforme de streaming musical et les podcasts.

Partager Spotify vous indique les chansons que vous avez le plus écoutées en 2020: le résumé personnel maintenant disponible