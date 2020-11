Nous avons eu un voyage passionnant avec le Meilleurs candidats à la Gamers Academy. Nous avons vu leur arrivée, comment certains d’entre eux ont dû partir et, bien sûr, comment ils se battent maintenant pour la victoire. Il est donc temps de revoir comment cette nouvelle journée a été pour les candidats et, bien sûr, quelles bonnes nouvelles ont été trouvées.

Classe Clash Royale avec Carlota de Solís

Clash royale C’est l’un des jeux les plus réussis et Carlota est le meilleur professeur pour démontrer les grandes opportunités qui existent dans ce titre. Pour cette raison, il n’a pas hésité à aller encore une fois pour continuer à surprendre les aspirants avec les trucs et astuces les plus spectaculaires pour le jeu.

Bien sûr, ceux qui accordent le plus d’attention à leurs explications sont Alba, Irene et Toni Cortés, qui affrontent à nouveau ce jeu mobile étonnant pour tenter de mener leur équipe au sommet. Et bien sûr, ils ne perdent pas un seul point dans leur classement personnel.

Cours d’interprétation Gemma Manzanero

Cours avec Gemma ils ont toujours un facteur wow, surtout lorsque la performance entre en jeu. Et c’est que nos candidats passent un bon moment quand il s’agit de devoir s’exprimer et, surtout, jouer le rôle de leur vie avec un caractère qui leur traverse l’esprit.

Bien sûr, ce cours les aide non seulement à rire et à avoir de bonnes anecdotes, mais aussi à perfectionner leur style en ce qui concerne mettre du contenu sur votre chaîne. Après tout, ils doivent prendre bien soin du personnage qu’ils veulent incarner dans leurs vidéos et leur donner cette touche unique qui attirera l’attention de tous.

Appel vidéo de Dux Gaming

Au milieu des rires et du plaisir, il est temps pour nos espoirs d’avoir l’opportunité de continuer à impressionner les équipes eSports qui suivent de près leurs traces. Dans ce cas, les requérants ont eu l’occasion de rencontrer le PDG de DUXGaming, Mario Fernández.

Cela n’a pas hésité quand il s’agit de partager certains points intéressants de leur équipe et du grand projet qu’ils ont en main. Ils parlent d’être des pionniers car ils recherchent toujours de nouvelles formules qui leur permettent d’être une référence. Et, bien sûr, c’est une équipe qui cherche non seulement l’inclusion, mais aussi la pratique de l’eSport avec un mode de vie sain.

Classe NBA 2K21 avec Rafa TGE

Le grand Rafa revient à la Top Gamers Academy avec l’intention de continuer à enseigner les grands secrets de l’un des titres que les joueurs de l’Académie ont le plus aimé. NBA 2K21 peut sembler simple, mais la réalité est qu’il a une série de points qui le rendent différent et qui attirent l’attention de n’importe quel joueur.

Oui, cela semble tellement ont aimé le jeu et veulent tellement s’améliorer, il y a ceux qui ont rêvé de ce grand travail 2K. Il est donc indéniable que même si le jeu a été en retard, il est devenu une grande révolution pour les joueurs. Et l’un des titres recommandés pour profiter de matchs spectaculaires.

Suja retourne à l’Académie avec sa classe Fortnite

Nous sommes avant le dernière classe Fortnite par Suja. Sans aucun doute, un moment très spécial pour les espoirs qui ont grandi dans le jeu à grands pas grâce à ce grand professeur. Mais si vous êtes toujours impatient de voir un peu plus de ce grand travail, alors n’hésitez pas à jeter un œil à la nouvelle classe de Suja.

Ce que les candidats ont trouvé dans cette classe a été une excellente revue de ces petites erreurs commises dans le tournoi. Après tout, il y a de petits mouvements qu’ils auraient pu faire différemment pour revendiquer la victoire. Mais ce que nous savons, c’est que Tolosa, Stark et Mapxmen ils ont pris des notes dans ce dernier cours.

Appel vidéo Mad Lions

Nous continuons avec les appels importants aux candidats, et cette fois, nous avons un grand représentant de MADLions. L’équipe eSports est présente pouvoir parler à la fois du grand projet et montrer aux candidats qu’ils ont été attentifs à leurs pièces.

Bien sûr, vous souhaitez présenter votre équipe, leur montrer que MADLions est l’un des grands du eSport. Et surtout, indiquez clairement qu’avec des efforts, ils peuvent réaliser leur rêve. Bien que oui, ce grand joueur a également montré les raisons pour lesquelles il est connu et son grand amour pour les jeux vidéo.

Appel vidéo Rubius et Mangel

Le moment vient que tous les fans attendaient et c’est que Rubius et Mangel sont très présents à l’Académie pour échanger avec leur équipe, les requins citron. C’est un appel plein d’encouragement et le fait est que même le début a été fait avec une certaine touche d’humour pour garantir les rires de nos candidats.

Bien sûr, cet appel vient les féliciter pour l’effort qu’ils déploient dans la compétition et, surtout, pour indiquer qu’ils ne peuvent pas se détendre maintenant qu’ils sont sur le point d’atteindre le grand tournoi. Mais ce qu’ils ont montré, c’est qu’ils sont fiers de la équipe qu’ils ont choisie jusqu’à la fin.

Nouveau tournoi Clash Royale, Gran Turismo et Fortnite

Maintenant, le moment est venu pour les candidats de concourir et de montrer qu’ils ont très bien appris leur leçon. Après ces derniers cours avec lesquels les enseignants ont cherché à leur fournir le plus d’informations possible Avant le concours, il est temps pour les candidats de le mettre à l’épreuve.

Encore une fois, ce seront Alba, Irene et Toni qui s’affronteront dans Clash Royale, tandis que Mapxmen, Tolosa et Stark s’affronteront à Fortnite et, enfin, Gran Turismo sera pour Eka, Nik et Zeepos. Qui est-ce ils gagneront le tournoi avant la grande finale?

Mise à jour des classements et des flux

Il est maintenant temps de découvrir qui était l’équipe gagnante. Nous sommes très excités et tous les matchs ont eu une certaine tension. Mais ils ont finalement été les souris taupes ceux qui ont tracé et ils ont réussi à se placer en première position, de telle manière qu’ils y parviennent avec 210 points.

Bien sûr, les Lemon Sharks sont juste derrière avec 170 points tandis que les Calvalleros sont à la dernière place avec 160 points. Tout peut changer, même si en attendant nous disons au revoir avec les streamings de Mapxmen, Tolosa et Zeepos.