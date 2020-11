La tension est dans l’air, mais la compétition n’est pas terminée. Top Gamers Academy prépare nos candidats pour la dernière ligne droite, où les joueurs sont prêts à prouver qu’ils sont les meilleurs et, bien sûr, à emmener leur équipe au sommet. Bien sûr, toujours avec quelques surprises qui garantiront une journée meilleure pour de nombreux candidats.

Classe Clash Royale avec Carlota

Commencer la journée en force est très important pour nos candidats, surtout lorsqu’ils ont un tournoi si proche. Pour cette raison, Carlota souhaite clarifier les derniers points avant de pouvoir apparaître au tournoi et, surtout, rechercher cette bonne ambiance qui J’étais tellement présent à l’Académie.

Ainsi, les aspirants profitent d’un cours chargé de nouveaux points à améliorer dans Clash Royale et, surtout, apprendre à anticiper les mouvements de leurs rivaux. Après tout, comme Carlota leur a bien appris, une bonne défense peut les conduire à la meilleure des attaques.

Gemma revient pour sa classe d’acteur

Après un spectaculaire Classe Clash Royale avec Carlota, il est temps d’interpréter. Pour cela, il n’y a pas de meilleur guide que Gemma Manzanero, qui apporte avec elle un nouveau test pour les candidats et c’est qu’ils doivent être plus que prêts pour “Le loup tueur”, où chaque joueur a son propre rôle.

Bien sûr, il est idéal pour les candidats d’effectuer leur interprétation, de sorte que chercher à être des acteurs authentiques. Et sans aucun doute, la qualité est dans l’air car nos candidats n’ont pas hésité à se donner. Et oui, fournissez une scène plus que curieuse.

Suja est à l’Académie avec sa classe Fortnite

Mais après les rires garantis et un cours plein de scènes inattendues, il est temps pour Suja de retourner à l’Académie avec une nouvelle classe de Fortnite. Bien sûr, même si vous voyez la grande progression des candidats tout au long de ces semaines, vous attendez encore un peu plus. Vous voulez cette dernière étape qui vous mènera à l’excellence.

Ainsi, en examinant les petites erreurs avec eux et en les guidant pour une amélioration constante, Suja montre sa grande confiance dans les candidats. Construction, matchs de boxe, atteindre la grande finale … Pratiquez tout pour que, dans le Concours Fortnite Profit, être capable de réussir.

Appel vidéo de Nerea Rodríguez

Les surprises de cette journée sont plus que garanties. Pour cette raison, nos candidats, bien que plus tard ils aient un grand défi à relever, ils doivent d’abord passer par un tournoi et, surtout, voir une visite très spéciale. C’est, ni plus ni moins, que actrice et chanteuse Nerea Rodríguez.

Après son passage à Operación Triunfo 2017Nerea a comparé son expérience à l’autre Académie avec celle qui leur a été présentée. Et sans aucun doute, il comprend très bien les besoins des candidats. Par conséquent, il n’a pas hésité à chanter une de ses chansons pour eux, conduisant à l’une des visites les plus complètes.

Tournoi Clash Royale et avantage Fortnite

Le moment est venu de rivaliser, cette fois avec l’un des jeux mobiles les plus réussis du moment. Le tournoi Clash Royale C’est l’une des plus importantes de cette semaine car elle a besoin pour nos candidats de gagner des points pour leur équipe et d’avoir une distance avant samedi.

Pour cette raison, depuis le premier tour, nous avons assisté à une grande confrontation, des joueurs prêts à atteindre la tête du classement. Et comme son professeur le note, il y a une nette amélioration au début du programme jusqu’à présent, où à la fois lors de la lecture et de l’utilisation de leur deck, les candidats ont réussi à trouver un équilibre parfait.

Mais non seulement nous avons un tournoi Clash Royale devant nous, mais nos espoirs doivent également tout donner dans Fortnite Profit. Après tout, ils ne veulent pas manquer le grand prix pour pouvoir profiter d’une heure supplémentaire de streaming avec leurs fans. Et il semble que Nik soit sur le point de savourer la victoire.

Mise à jour des classements et un grand défi

Après la compétition vient le moment de vérité. Nos candidats ont cherché à atteindre le sommet et nous avons sans aucun doute une grosse surprise dans le classement. Los Calvalleros, une fois de plus, parvient à être à la première place avec 131 points, suivis des Lemon Sharks avec 118 points et, à la dernière place, des Mole-Mice avec 114 points.

Bien sûr, cela ne s’arrête pas là et c’est qu’aujourd’hui les candidats ils ont eu une grosse surprise. Pour assurer leur bonne humeur, ils ont rencontré un défi. Ils doivent surmonter les limites et suivre divers indices pour arriver à découvrir la vérité.

Et qu’est ce que c’est? Rien de plus et rien de moins que la PlayStation 5, la nouvelle console Sony. Bien sûr, avoir l’opportunité unique de l’essayer et d’en profiter Salle de jeux Astros, l’un des titres disponibles pour connaître les grandes fonctionnalités du contrôleur.