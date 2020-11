Si quelque chose le Meilleurs candidats à la Gamers Academy est que les surprises ne cessent jamais de venir. Ceux-ci ne sont pas seulement rencontrés avec des changements dans les tournois, mais aussi avec les visites les plus inattendues. Par conséquent, il est temps de voir comment ils ont affronté cette nouvelle journée de l’Académie et quelle équipe est montée à la première place du classement.

Tournoi de jeu de rue

Quand on parle d’un tournoi au sein de l’Académie, cela ne doit pas seulement être lié aux jeux vidéo. Et c’est quand un titre comme Fall Guys se met en travers de votre chemin, inévitablement tout peut arriver. Après tout, nous sommes dans un jeu farfelu qui accueille tout.

Alors nos aspirants, en plus de jouer à la fête royale Pour le moment, ils ont même eu le temps de faire du sport. Bien sûr, avec des parcours d’obstacles et toutes sortes de combinaisons qui, sans aucun doute, ont garanti les rires. Quelque chose de plus que nécessaire dans la dernière partie du programme.

Histoire des jeux vidéo avec Gemma Manzanero

Bien sûr, après une compétition amusante, il est temps pour nos espoirs de continuer à en découvrir davantage sur les jeux vidéo. C’est grâce à Gemma Manzanero et à son cours d’histoire du jeu vidéo, à quel point les aspirants ont atteint des moments à couper le souffle comme la première de Nintendo 64.

Nous sommes confrontés à la révolution du jeu vidéo, époque à laquelle les titres ont donné leur saut vers un nouveau style de jeu et, surtout, vers l’inclusion de de nouveaux boutons pour donner plus de vie aux jeux. Sans aucun doute, une proposition révolutionnaire pleine de grands changements que les jeux vidéo ont apportés tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Appel vidéo surprise: Nercromina

Nombreuses sont les visites avec de belles histoires qui viennent à l’Académie et, à cette occasion, la grande surprise est venue avec un joueur de street fighter professionnel. Nercromina n’a pas hésité à se présenter, à essayer de connaître un peu plus les candidats mais, surtout, à les conseiller.

Au cours de sa visite, il a cherché à partager avec eux l’importance de bâtir une communauté qui aime les jeux de combat et qui est en bonne santé. Après tout, il faut toujours maintenir la bonne ambiance, quel que soit le jeu auquel vous jouez ou simplement la compétition dans laquelle vous vous trouvez.

Tournoi WWE 2K Battlegrounds

Il est maintenant temps de participer au nouveau jeu Academy, l’incomparable Champs de bataille WWE 2K. Lorsque le tournoi atteindra l’Académie, ils seront divisés en paires pour s’affronter et, à chaque partie gagnée, un point sera ajouté. À partir de là, vendredi, ils seront à nouveau en compétition et de nouveaux points arriveront.

C’est quand vérifier s’il y a une égalité Ou, au contraire, il y a un gagnant clair. Mais c’est une compétition intéressante dans laquelle les candidats auront l’opportunité de continuer à marquer des points et à emmener leur équipe au sommet de la compétition car, maintenant, c’est là qu’il est le plus important qu’ils n’abandonnent pas.

Classe Fortnite avec Suja

Bien qu’il semble qu’ils soient déjà vrais professionnels de Fortnite, ils ont encore beaucoup à polir. Pour cette raison, Suja se rend à l’Académie pour revoir avec eux les améliorations possibles et, surtout, pour voir les erreurs qu’ils font ou que, au fil du temps, ils n’ont pas réussi à polir de la manière la plus efficace.

Sans aucun doute, nous sommes face à l’un des professeurs qui parvient à garder l’attention des candidats à tout moment. Après tout, leur intention est de devenir des professionnels, de participer à l’eSport et de réaliser leurs rêves, bien que pour cela, ils doivent travailler un peu plus.

Appel vidéo du propriétaire de l’équipe: Rubius

Le temps est venu pour les aspirants rencontrent Rubius, le propriétaire de l’équipe des requins citron et qui est plus que prêt à concevoir la nouvelle stratégie avec eux. Bien sûr, en leur rappelant que maintenant ce sera Mangel et lui qui décideront qui restera et qui partira, même s’il n’a pas hésité à inviter Pepelu à participer à la conférence, bien qu’il soit l’un des membres des Calvalleros.

Bien sûr, revoyez également avec eux le début de la semaine et comment il semble que certains des meilleurs joueurs aient commencé un peu mal. Par conséquent, il insiste sur l’importance de ne pas se détendre, de rester au top et, surtout, de montrer qui veulent rester jusqu’à la fin.

Tournoi Clash Royale et avantage Fortnite

Le moment de vérité est arrivé et de participer à l’un des tournois qui marquent un avant et un après à l’Académie. Clash Royale est l’un des jeux choisis pour participer à l’Académie et, par conséquent, nos candidats ont étudié et recherché les meilleures stratégies pour pouvoir participer à ce nouveau défi.

Bien sûr, non seulement pourrions-nous avoir un concours Clash Royale, mais nos candidats ont également dû se voir avec Fortnite Benefit. Un concours qui vous garantira une heure supplémentaire de streaming avec vos followers et qui, bien sûr, vous sera utile pour vous déconnecter de toute tension.

Mise à jour du classement

Maintenant oui, après avoir concouru, après être prêt à passer à autre choseIl est temps de savoir quelle équipe a été en premier lieu. Bien sûr, on se souvient que ce n’est rien de définitif, mais un petit pas pour prendre de l’avance sur le reste des équipes. De cette façon, nous trouvons les souris taupes en première place.

Bien sûr, suivi de près par les Calvalleros et, malheureusement, avec l’équipe Lemon Sharks en dernière position. Mais comme nous vous l’avons dit, ce n’est pas définitif et tout peut changer très rapidement. Alors restez à l’écoute et suivez près de la dernière ligne droite de la Top Gamers Academy.