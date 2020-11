Nous vous attendions à Keynote en septembre, comme chaque année. Mais les nouveaux mobiles Apple ont fait un «no-show» et ont finalement dû attendre le mois suivant, octobre, pour voir les quatre nouveaux iPhone 12. La raison? La même chose que pour beaucoup d’autres choses: la situation actuelle dans laquelle nous vivons avec le Coronavirus, qui a affecté la production de masse des nouveaux terminaux avec la fermeture des usines en Chine.

Fabrication retardée de l’iPhone 12?

Mais Apple a-t-il plus de problèmes liés à la situation actuelle? Il semble que l’entreprise souffre retards dans la fabrication de l’iPhone 12 en raison d’un manque de puces spécifiques pour les batteries des appareils. Le plus gros problème est que cela pourrait limiter la disponibilité du nouvel iPhone au cours du premier trimestre suivant son lancement, précisément celui qui est généralement le plus actif pour l’entreprise.

Si cela est vrai, pourquoi devrait-il l’être? Quelles sont les causes? Selon le média Bloomberg, qui cite “des sources avec des informations sur le sujet”, la pénurie de ces puces provient de deux fronts:

– La demande croissante de silicium dans différents produits

– Perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie Covid-19

Plus de puces pour la 5G

Si je rejoins ces problèmes d’approvisionnementC’est un boom de la demande de puces, nous sommes dans une situation délicate. Et est-ce que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), principal fournisseur de puces d’Apple, a averti en octobre que Les mobiles 5G nécessitent 30 à 40% de puces en plus que les téléphones 4G. Par conséquent, s’il y a peu de puces et qu’il en faut plus que pour un mobile 4G, la demande augmente et il y a moins de stock pour le couvrir.

À cela, il faut également ajouter les données communiquées par le site Internet Nikkei, qui a indiqué que Apple souffrirait également d’une pénurie de composants du système de scanner LiDAR qui montent l’iPhone 12. Cela aurait provoqué la mesure qu’Apple a «arrêté d’utiliser certains composants destinés à l’iPad pour les utiliser dans l’iPhone 12 Pro», selon les sources de Nikkei.

Comme toujours, il s’agit d’informations non officielles d’Apple, sans sources officielles, elles ne peuvent donc pas être vérifiées. Mais compte tenu du retard dans la présentation des téléphones portables en raison du Coronavirus, il ne serait pas étonnant que la pandémie ait également affecté cette autre étape de la production de masse de l’iPhone 12.