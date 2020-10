Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Metroid Prime 4 est l’une des productions les plus attendues pour Nintendo Switch par les passionnés de jeux vidéo. C’est pourquoi Retro Studios ne prend pas les choses à la légère et, en plus d’embaucher des talents de haut calibre, a décidé de déménager dans un nouveau bureau.

Selon les informations de VGC, Retro Studios déménagera dans un nouveau bureau. Il est situé dans un immeuble d’une valeur de 500 000 $ US et sa taille est d’environ 3716 mètres carrés.

Cela représente un point important dans l’histoire de Retro Studios. Nous le disons depuis qu’ils sont dans leur bureau actuel depuis environ une décennie. De cette façon, il s’agit d’un changement pertinent et qui pourrait ressembler au début d’une nouvelle ère dans l’entreprise nord-américaine.

Pour le moment, Retro Studios n’a pas expliqué quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de déménager. Cela étant dit, cela peut être dû à l’augmentation de votre personnel et au fait qu’ils travaillent sur l’un de vos projets les plus ambitieux et les plus importants.

Le déménagement devrait être terminé au cours de l’été 2021.

Metroid Prime 4 est en développement pour la Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de tir en cliquant ici.