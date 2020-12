Quelle joie vous avez cliqué sur ce post! Il est temps de parler de ces titres qui suscitent notre nostalgie et qui, parfois, nous permettent de comprendre un peu plus le comportement de l’industrie actuelle. En fin de compte, c’est une chaîne d’événements connectés pleine d’expériences, d’idées et d’essais qui, dans le meilleur des cas, nous mettent entre nos mains des jeux vidéo qui nous semblent meilleurs.

Aujourd’hui, nous devons revenir à une franchise dont nous avions parlé auparavant, mais nous trouverons sûrement des points d’analyse intéressants sur sa fabrication et le lien inévitable qu’ont les jeux qui la composent. Je veux dire Donkey Kong Country pour la grande Super Nintendo.

Si vous lisez le texte de la première partie, vous saurez que j’étais plus que fasciné par le redémarrage du gorille en 16 bits. Rare a fait un excellent travail et a démontré les grandes choses qui peuvent être réalisées avec la super machine Nintendo. Ils ont pressé chaque dernière goutte de traitement pour générer un produit qui ne pouvait pas être comparé à ce qui a été vu auparavant sur la console, malgré le fait que nous avions déjà de véritables joyaux comme Super Mario World, Contra III: The Alien Wars ou Super Castlevania IV. Donkey Kong Country est arrivé au pouvoir d’un système déjà réussi et a ouvert la voie à la prochaine génération (la première en trois dimensions) de la bonne manière.

Avoir une deuxième partie était une étape évidente pour Nintendo et Rare, bien que j’attribue davantage cette décision à un contrat antérieur entre les deux sociétés. Indépendamment de la négociation, le résultat était tout simplement un plaisir pour les propriétaires d’une Super Nintendo à l’époque et pour ceux qui, comme moi, ont eu l’opportunité de jouer à ces merveilles sur d’autres plateformes, comme la Nintendo Switch via leur un service en ligne.

Bien que cela n’ait rien à voir avec sa qualité, le titre de Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest a quelque chose qui me met mal à l’aise. Cette apostrophe n’est pas au bon endroit, puisque l’aventure est de Diddy Kong; c’est-à-dire que Kong est son nom de famille, par conséquent, il serait approprié de dire la quête de Diddy Kong. Quelque chose qui soutient cette observation est que dans la troisième partie de la saga, ils ont placé le signe là où il devrait aller, bien qu’avec le nom de Dixie. Tout cela est-il pertinent? Non, mais c’est bon de se défouler!

La position de l’apostrophe n’altère en rien la qualité du titre

Le fait que cette fois Donkey ait été kidnappé me rappelle un peu Battletoads, dans le premier épisode duquel nous devons sauver Pimple, puis passer à la Super Nintendo et maintenant aller au secours de Zitz. Ces changements de personnage sont une épée à double tranchant, car d’une part cela apporte de la nouveauté mais, d’autre part, certains membres de la distribution précédente peuvent être très absents. Je pense que c’est le cas pour la deuxième partie de Donkey Kong Country. C’est certainement un excellent jeu et surpasse son prédécesseur à certains égards, mais je pense qu’il n’était pas nécessaire de retirer le protagoniste des projecteurs; autrement dit, il y a 3 titres et il n’apparaît que dans un seul. Cela ne me semble pas logique.

Cependant, Dixie est un grand personnage et son inclusion favorise la variété des niveaux et des stratégies que chacun exige. Le fait qu’elle et Diddy se battent contre des méchants et traversent les différentes étapes me donne un sentiment d’abandon, mais ils font un très bon match. Le simple détail des cheveux de Dixie, en plus de servir à la distinguer de son homologue «masculin», contribue positivement à l’expérience et motive à oser faire certaines choses qui avec Diddy et Donkey ne seraient pas possibles. Par exemple, atteindre certains endroits en utilisant les cheveux comme un hélicoptère ou en les suspendant à des crochets et en sautant de l’un à l’autre. Cette capacité particulière a également été donnée à Diddy, sinon le flux d’avancement aurait été entravé.

En parlant de nouvelles compétences, celle que j’ai trouvée très utile est celle de porter le partenaire et de le jeter dans un tonneau, par exemple. C’est une autre façon de résoudre les situations et il semble très sage qu’ils l’aient incluse. En revanche, la liste des animaux s’est également allongée avec l’apparition de Rattly, Squitter, Clapper, Glimmer, Quawks et Expresso II (ce dernier uniquement dans la version Game Boy Advance), en plus du retour de Rambi (le meilleur pour moi) , Enguarde et Squawks. En deuxième lieu, je mettrais Squitter, car avec les toiles d’araignée qu’il tire, vous pouvez atteindre des endroits apparemment inaccessibles. La vérité est que l’offre est très vaste, ce qui m’amène au point suivant.

On ne peut pas se plaindre du manque de nouveauté

La modélisation des personnages et des environnements dans la première partie est exceptionnelle, donc dans la seconde, l’un des objectifs était de porter cet aspect du jeu à un autre niveau. Oui, cela a été réalisé, mais à chaque fois que je joue cet épisode une sensation de saturation très étrange m’envahit. Qu’est ce que je veux dire? J’ai l’impression que dans certains cas, en voulant trop styliser les niveaux et, en termes simples, mettre beaucoup de crème sur les tacos, l’ambiance est lourde. Je ne sais pas si la même chose vous est arrivée, mais je fais forcément référence aux environnements vus dans la partie 1 et je les vois plus propres, plus doux et plus agréables. Un exemple de cette saturation que je vois dans les niveaux avec du brouillard, par exemple. J’ai l’impression qu’ils sont un peu exagérés. Je ne dis pas que le jeu est mauvais du tout, mais qu’à certains moments, il pourrait être un peu meilleur.

Des graphiques qui attirent votre attention

Comme je l’ai déjà mentionné, j’aime Dixie, mais je pense toujours que son inclusion n’était pas entièrement nécessaire. Leur présence semble être due à la peur de tomber dans la répétition, mais cette peur ne peut être ressentie que lorsque les emplois précédents présentent de graves lacunes. Oui, je suis sur le point d’utiliser la célèbre phrase: si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas. Si le souci n’était pas de réutiliser des mécanismes ou des formes d’interaction du premier titre, ils pourraient bien être adaptés avec Donkey et non avec un nouveau personnage. Dans tous les cas, si le besoin était si grand, il aurait été bien mieux qu’ils aient rendu Cranky Kong jouable. C’est peut-être une idée qui a été mise sur la table à un moment donné, parce qu’elle est devenue une réalité dans Donkey Kong Country: Tropical Freeze sur WiiU.

Une autre contribution de Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest a été la consolidation de la dynamique d’accumulation d’objets de collection pour recevoir une récompense. Dans la première partie, l’attraction principale était de trouver les salles secrètes de chaque niveau pour atteindre 101%, mais maintenant il ne s’agit pas seulement de cela, mais d’obtenir tous les Kremcoins et pièces DK. Sans aucun doute, cela a augmenté la valeur de rejouabilité dans une formule déjà splendide et a servi de motivation pour entrer dans chaque niveau jusqu’à en découvrir tous les secrets. Honnêtement, si la dynamique avait été la même que la précédente, je ne me serais pas plaint, mais c’est cool de renouveler. En ce qui concerne les salles bonus, dans ce cas, l’objectif est d’atteindre 102%, ce que je pensais être un très bon détail qui a toutes les caractéristiques rares.

La musique est également un sujet exceptionnel. David Wise s’est montré une fois de plus et a jeté la maison par la fenêtre avec des compositions immersives qui, comme les graphismes, vous donnent le sentiment d’appartenir à une autre génération. La plupart d’entre eux ont un ton comique, bien qu’il y ait des moments où le ton est plutôt nostalgique ou solennel. La technique de programmation était la même que celle utilisée dans la première partie, de sorte que la puce SPC700 de Super Nintendo sonnait comme un synthétiseur Korg Wavestation. C’est un travail admirable dans lequel les heures de dévouement sont perceptibles. Toute la saga Donkey Kong Country sur la Super Nintendo mérite une mention très spéciale chaque fois que la musique est discutée dans les jeux vidéo, car son impact continue de résonner à ce jour et continuera sûrement à le faire. Voici la bande son complète pour ravir vos oreilles pendant une heure et 13 minutes.

Où puis-je y jouer actuellement?

Cartouche en ligne Super Nintendo Nintendo Switch New Nintendo 3DS (172,39 $ MXN) WiiU (98,99 $ MXN)

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest est un titre très bien réalisé qui semble parfois être gros sur la Super Nintendo, mais en revanche le rend spectaculaire. En 1995, année de sa sortie, la console était déjà dans la dernière partie de sa vie, mais Nintendo a décidé de donner à Rare une lettre ouverte pour faire revivre l’un de ses personnages les plus emblématiques, qui est également la création de sensei Miyamoto. C’était le deuxième titre le plus vendu de cette année et le best-seller de ceux qui ne sont jamais sortis en bundle avec la console. C’est un excellent jeu, donc si vous ne l’avez pas joué, vous devriez le faire dès que possible. Oui, dans un proche avenir, nous parlerons de la troisième partie et je vous ferai part de mes sentiments à ce sujet. En attendant, je vous remercie d’être arrivé à ce point et j’espère vous revoir ici lors de notre prochain #Retro Friday.