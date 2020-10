Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Oui, on le sait, le nouvel opus de Metroid est devenu l’éternel Metroid Prime 4, un titre prévu pour Switch qui est toujours en développement après le redémarrage du projet et placé entre les mains de Retro Studios. Malgré l’attente, ce qui motive les fans, c’est que l’équipe créative semble se consolider en tant que véritable Dream Team et a récemment appris l’arrivée d’un vétéran de Rockstar Games.

Un rapport de Nintendo Life a révélé que Marisa Palumbo, qui a participé à de nombreux jeux Rockstar Games, fait déjà partie des rangs de Retro Studios, qui travaillent actuellement sur Metroid Prime 4, bien qu’il y ait des rumeurs qui indiquent cela également dans d’autres titres. Selon les informations, Palumbo a rejoint l’étude texane il y a 2 mois, selon le passionné de l’IP la moins utilisée par Nintendo, @juliorodrigox, et son arrivée semble coïncider avec un détail évoqué il y a quelques jours.

Em first mão: Un producteur principal vaga de @RetroStudios a été pré-écrit par Marisa Palumbo, vétéran de Blizzard et Rockstar. Produziu GTA V, Max Payne, LA Noire, Red Dead Redemption, les extensions de Diablo III et Overwatch. Expérience Muita dans les fps et les jeux en monde ouvert, heim? pic.twitter.com/qOxnLIj2Ij – Júlio veut un nouveau jeu Jet Force Gemini (@juliorodrigox) 29 octobre 2020

Avec cela, nous faisons référence à la vacance de Retro Studios qui fait référence à un projet plus cinématographique et émotionnel, ce qui a conduit à penser que Metroid Prime 4 pourrait suivre cette ligne. Bien que cette offre d’emploi s’adresse à un graphiste, cela coïncide avec l’arrivée de Marisa Palumbo en tant que productrice, puisque son histoire montre sa participation au développement de Max Payne 3, un jeu qui pourrait bien être considéré selon ces critères.

Pour nous donner une idée de la trajectoire de Marisa Palumbo, sachez simplement qu’elle a commencé chez Rockstar en tant que chef d’entreprise pour Manhunt 2 et de là, elle a travaillé dans l’équipe de production de la plupart des jeux Rockstar Games jusqu’à Grand Theft Auto V. Puis De cette aventure, Palumbo est allé à Blizzard, où il a fait de même dans World of Warcraft, StarCraft II et Overwatch.

Pour l’instant, la date de sortie de Metroid Prime 4 est inconnue, et il n’y a pas non plus de progrès sur le projet.

