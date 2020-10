Studios rétro C’est, sans aucun doute, l’un des studios les plus appréciés des fans de Big N. Son background n’est pas perdu (avec des titres comme Donkey Kong Country Returns ou sa collaboration dans Mario Kart 7). Cependant, la saga Metroid est, et c’est indéniable, son plat vedette. Eh bien, il semble que les choses ne devraient pas aller trop mal, car tout indique qu’ils prévoient un déménagement impressionnant.

Et, selon les rapports publiés par la firme américaine Intelligence360 (publié chaque semaine pour fournir aux professionnels de la vente, du marketing et du développement des affaires des connaissances sur les grandes entreprises), ceux d’Austin auraient l’intention de déménager dans un nouveau siège l’été prochain. Selon cette firme. Retro Studios dépense un demi-million de dollars pour un complexe de bureaux de plus de 3 700 mètres carrés.

Il convient de noter que Retro Studios a eu trois salles différentes depuis sa naissance en 98 (la première dans la maison même de son fondateur Jeff Spangenberg). D’un autre côté, en regardant les récents mouvements d’embauche, dont dernière signature a été Marisa Palumbo, ex de Rockstar Games et Blizzard et faisant partie de l’équipe produisant des titres comme LA Noire ou GTA IV et V…. Comment pensez-vous le développement de Metroid 4.

