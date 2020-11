Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 présentera une foule de premières technologiques. L’un de ceux qui se démarquent est l’audio 3D, qui, en conjonction avec les fonctions de contrôle DualSense et d’autres, portera l’immersion à un nouveau niveau. Parmi les studios qui profiteront de la section audio améliorée de la PlayStation 5 figure Housemarque et a récemment révélé plus de détails sur la mise en œuvre de l’audio 3D dans son prochain projet exclusif pour PlayStation 5, Returnal.

Harry Krueger, directeur du jeu de Housemarque, a participé à une interview avec le Washington Post et en a profité pour parler de la façon dont l’audio 3D sera reflété dans Returnal. L’étude avait déjà révélé que le jeu permettra d’écouter l’audio de toutes les directions, il sera donc possible d’entendre les projectiles autour du protagoniste, ainsi que de remarquer la présence de créatures qui volent au-dessus d’elle ou ressentir la présence d’autres qui ne le font pas. ils se laissent voir.

Cependant, l’audio 3D ne se démarquera pas seulement comme une partie importante du gameplay, mais il enrichira également les sections contemplatives du jeu et paiera pour l’immersion dès que vous commencerez à jouer.

“Je crois que [el momento] Ce qui ressort le plus pour moi est très simple, les gouttes de pluie tombant sur votre tête. Cela semble étrange et peut-être très simpliste, mais si vous restez immobile dans la séquence d’ouverture, vous pouvez vous concentrer sur les sons très nuancés des flammes dansant dans l’épave du navire alors qu’une légère bruine tombe du feuillage des arbres au-dessus », a noté Krueger. .

Dans le cas où vous l’avez manqué: Returnal est le plus grand projet de Housemarque en 25 ans d’histoire.

L’audio 3D sera un élément fondamental de l’expérience de jeu Returnal

Dans l’interview, Krueger a également expliqué comment Housemarque mettait en œuvre la mise en œuvre de l’audio 3D. Selon le manager, le studio investit beaucoup de temps dans cette section pour l’implémenter de manière sophistiquée, car il est nécessaire d’enregistrer les sons provenant de différentes directions pour qu’il soit le plus proche possible de la réalité.

«Chaque source sonore est enregistrée en fonction de la façon dont une personne réelle entendrait le son provenant précisément de chaque direction… C’est similaire à la façon dont nous avons toujours fait les choses, mais maintenant nous enregistrons simplement des choses plusieurs fois dans plusieurs directions, nous appliquons des couches plus nuancées et bien sûr, nous passons encore plus de temps à ajuster les choses dans le produit final », a déclaré Krueger.

Aussi, nous vous rappelons que Returnal profitera de la charge rapide grâce au SSD et au DualSense, à la fois des caractéristiques des déclencheurs adaptatifs et de la réponse haptique, ce qui portera l’immersion à un nouveau niveau.

Que pensez-vous de l’audio 3D dans Returnal? Êtes-vous intéressé par cette fonctionnalité de PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Ce nouveau titre de Housemarque aura une grande rejouabilité, puisque Selene, la protagoniste, est piégée dans une boucle temporelle et chaque fois qu’elle est vaincue, elle apparaîtra dans un monde qui aura de nombreux changements par rapport au précédent et les ennemis seront également très différents. .

Returnal n’a pas encore de date de sortie ou de fenêtre, mais on sait qu’il arrivera exclusivement pour PlayStation 5, ici vous pouvez voir la pochette du jeu. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source