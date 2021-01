Le jeu sera l’une des premières exclusivités PS5 en 2021 et sera disponible en mars.

Vous pouvez voir que les moteurs de 2021 démarrent déjà et nous connaissons déjà de nouveaux détails sur les titres qui arriveront dans les prochains mois. Returnal sera l’une des premières exclusivités de l’année pour PS5 et c’est pourquoi, de Play Station ils ont déjà démarré les machines avec une nouvelle bande-annonce qui offre plus de détails sur le jeu et qui, en plus, est Transformé en espagnol.

Returnal est développé par Housemarque, studio responsable de Resogun et Nex Machina entre autres. La proposition sera ajoutée au train en marche de action roguelike et dans la vidéo, nous pouvons voir des nouvelles sur le système de combat, les armes et son histoire. L’intrigue commence lorsque Selene arrive sur une planète appelée Atropos et commence à explorer son monde plein de dangers. Les scénarios sont générés de manière procédurale dans le but d’offrir variété, profondeur et rejouabilité.

Returnal est l’un des premiers jeux exclusifs PS5 de 2021L’étude indique que le jeu est un mélange de genres, combinant un système de combat d’arcade avec balle mécanique enfer, en plus d’un aspect technique qui mettra de la couleur dans vos escarmouches. Selene proposera 10 armes de base et 10 types de tir alternatifs différents. Jusqu’à un total de 90 traits peuvent être ajoutés à chaque pièce de l’arsenal, allant des projectiles explosifs aux flaques d’acide; et tout cela peut être combiné pour offrir un combat polyvalent. En outre, les promesses de retour profitez des avantages de DualSense, en changeant le type de tir grâce aux déclencheurs adaptatifs. Et il pariera également sur l’accessibilité.

A chaque fois que Selene meurt, tous les progrès devront être recommencés, c’est là que réside son esprit roguelike. Bien que certains des matériaux obtenus soient conservés, comme le Cthonos, un appareil capable de générer des objets aléatoires dans chaque session et qui enregistre également l’activité du jeu et attribue des récompenses sous forme d’objets lorsqu’une certaine expérience est accumulée. De Housemarque, ils indiquent que “vous devrez constamment vous adapter, expérimenter différentes armes et développer vos compétences pour survivre”.

Returnal arrive sur PS5 le 19 mars.

