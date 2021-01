Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Lorsque nous prenons l’Asus ROG Strix Scar III G531GW pour la première fois, nous pouvons voir que nous sommes en présence d’un appareil élégant et compact. Une feuille d’aluminium sur son couvercle avec un logo Asus RGB donne ce design “gamer” et métallique que beaucoup d’entre nous recherchent. Lors de l’ouverture de l’écran, nous sommes frappés par le fait que les charnières d’ouverture ne sont pas collées à la base, mais à la fermeture, leur ajustement est parfait. Il en résulte un plus grand débit d’air pour une ventilation adéquate.

Lumières là où tu regardes

Lorsque vous allumez le Scar III, ses lumières attirent automatiquement notre attention, ce que vous pouvez voir dans le logo Asus, son clavier et sa bande de LED RVB qui longe le bord inférieur de l’équipement, qui dans l’obscurité quand ils sont tous allumés est un spectacle. L’ensemble du système d’éclairage peut être configuré et personnalisé avec l’application Armory Crate, qui comprend des informations détaillées sur le fonctionnement et les performances de l’équipement, avec différentes configurations en fonction de l’utilisation que vous faites du notebook.

Une configuration spéciale pour chaque tâche

À l’intérieur, Asus a cherché à satisfaire les besoins des joueurs les plus expérimentés avec le ROG Strix III. Il dispose d’un processeur Intel Core i7-9750H pour un traitement rapide et d’une GeForce RTX 2070 de 8 Go pour des performances graphiques exceptionnelles. En plus de 16 Go de mémoire, et une solution mixte entre SDD et HDD pour que nous n’ayons pas de problèmes d’espace lors du stockage d’informations ou de jeux vidéo.

Spécifications détaillées

Mais le Scar III n’est pas qu’un feu d’artifice. L’appareil mobile dispose d’un écran de 15,6 pouces, résolution native Full HD 1920x1080p, avec un puissant 240H de rafraîchissement et seulement 3 ms de réponse, ce qui ajouté à son processeur et la puissance du RTX 2070 devient un bête à jouer, lors de l’expérience d’images fluides et harmoniques dans des jeux de nouvelle génération ou des titres populaires tels que: League of Legends, Fortnite, PUBG, Counter-Strike, Dota 2 et autres. Bref, un appareil spécialement conçu pour les joueurs à la recherche d’un jeu de haut niveau en ligne ou dans des compétitions e-sport dans le confort de leur foyer.

Une configuration personnalisée

Un autre point fort est son système audio stéréo, qui délivre un son puissant et enveloppant qui est au-dessus de la moyenne de ce que l’on peut trouver dans les ordinateurs portables de toutes les gammes. Celui-ci dispose de deux haut-parleurs ronds de 4W, situés à chaque extrémité de la base du clavier, et nous pouvons l’utiliser sans “culpabilité” si à l’époque nous n’avons pas d’écouteurs qui nous donnent une immersion plus intime. De même avec le clavier, si vous n’en avez pas de spécial pour la fonction, celui intégré au Notebook ne vous décevra pas. Pour être clair, il n’inclut pas de webcam et le pavé tactile peut être transformé en pavé numérique.

Optimisation de l’espace

À l’arrière de l’équipement, nous trouvons la connexion réseau RJ-45, une sortie vidéo HDMI, un port USB-C 3.1 Gen2 compatible avec DisplayPort et la prise d’alimentation. Dans ses zones latérales, on trouve sur la gauche 3 3 connecteurs USB 3.1 Gen1 et une prise TRRS pour casque et microphone. Et à sa gauche se trouve Asus Keystone, un système qui vous permet de transférer vos données d’un ordinateur portable à un autre, à condition qu’ils aient la même technologie.

Ports et entrées, latéraux et arrière

En revanche, sa charge portable ne dure pas longtemps si vous souhaitez qu’il joue déconnecté de l’alimentation. Dans les titres hautes performances, vous n’aurez d’énergie que pendant une heure, mais si vous souhaitez qu’elle fonctionne avec des logiciels bureautiques, du chrome ou des applications similaires, vous atteindrez une autonomie d’environ 3 heures.

En conclusion, si vous avez les moyens d’avoir cette bête dans votre chambre, ce sera un excellent choix. Vous pouvez voir leur look dans la vidéo suivante (la différence est le i9, nous utilisons le i7):

