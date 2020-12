Quiconque a suivi la trajectoire du directeur de Bilbao Alex de la Iglesia, déjà très proche de trente ans, connaîtra bien leurs intérêts et leurs récits constants. Le développement des conflits dramatiques dans son cinéma est plongé dans l’humour satirique, noir et même astracanada, sans crainte d’excès éhontés, et conduit directement à une explosion de violence très vive et à cette formidable tension soutenue qui constitue l’une de ses spécialités. dans la dernière ligne droite et, bien sûr, il est un peu lié à son collègue américain Quentin Tarantino (Reservoir Dogs).

30 pièces est un autre pari risqué d’Álex de la Iglesia qui établit un équilibre tendu sans dérailler

Comme dans le cas de ce dernier, ses paris sur les films sont généralement très risqués. Parce que atteindre un équilibre avec ces osiers dans lesquels tous les ingrédients travaillentCirculer à grande vitesse sur des pistes dramatiques si intenses et peu sûres et que ses œuvres ne déraillent pas est un grand exploit, quel que soit le niveau artistique qu’il atteint à chaque occasion et s’il arrive là où il le souhaitait ou s’il a un accident en cours de route. Et il ne fait aucun doute qu’un bon exemple de la première option est 30 pièces, la série pour HBO dans lequel ce que nous avons dit se reflète à nouveau.

30 pièces vont au sac et ne lésine pas sur la création de véritables rivières de sang

Cependant, il ne faut pas oublier qu’une grande partie de ce qui caractérise le cinéma d’Álex de la Iglesia est due à son scénariste régulier, l’asturien Jorge Guerricaechevarría (Crimen ferpecto), qui ici collabore pour la dix-septième fois avec le cinéaste basque, en l’aidant. pour mettre dans les huit épisodes de la saison inaugurale la marque imprévisible qu’il partage avec son compatriote Javier Fesser (Le Miracle de P. Tinto) dans le domaine de la comédie surréaliste avec la même mauvaise bave. Cependant, très grave est l’intrigue religieuse du thriller surnaturel qui est armé de 30 pièces.

La séquence d’ouverture brutale établit le ton générique de la série, qui va en enfer et ne lésine pas sur de faire couler de véritables fleuves de sang. Le thème musical des titres luxueux et chrétiens Cela ne peut que rappeler un film du réalisateur lui-même, Balada triste de trumpeta (2010), par ce même instrument et les tambours de la Semaine Sainte qui se font entendre avec plaisir en raison de leur convenance, ce qui dans le film était une audace. avec pointeurs de boulon inclus, travail également inspiré par Roque Baños (Lázaro de Tormes) comme le reste des scores de 30 pièces.

La succession d’événements et de mystères étonnants dérange, inquiète et suscite la curiosité dès le début

La succession d’événements et de mystères étonnants que les téléspectateurs assument et découvrent sont interconnectés de manière mortelle, et cela les pousse à continuer à regarder la série pour découvrir ce qui se passe dans cette ville fortifiée, dérange, inquiète et suscite la curiosité depuis le début. . Chaque épisode jusqu’au dernier offre une intrigue différente avec des objets différents qui, même ainsi, est intégré dans le principal, dans une sorte de variations sur le même sujet qui fournissent de plus en plus d’informations sur l’énigme des 30 pièces cela nous occupe.

Et dans ces variations, on utilise des éléments largement utilisés dans l’horreur, mais ils ne se sentent jamais clichés et ils remplissent leur fonction narrative de manière efficace, sans que l’on pense au nombre de fois qu’ils ont été vus auparavant. En grande partie parce que cette série est une immersion absolue dans le style d’Álex de la Iglesia, dynamique et effervescente, avec la vertu précitée de générer une véritable tension et de la prolonger une séquence après l’autre et le défaut, seulement occasionnellement en 30 pièces, de risquer sa vraisemblance et ses intentions honorables avec des détails vraiment grotesques.

Il génère une véritable tension prolongée et parfois sa vraisemblance et ses intentions honorables sont jouées avec des détails vraiment grotesques.

Le casting est pleinement engagé dans sa mission, d’Eduard Fernández (La méthode) dans le rôle du père Vergara, Megan Montaner (sans identité) dans le rôle du vétérinaire Elena, Miguel Ángel Silvestre (dans le couloir de la mort) dans le rôle du maire Paco, Macarena Gómez (La que se avecina) interprétant à l’entrepreneur Merche, Pepón Nieto (Un effet d’optique) en tant que Sergent Laguna ou Manolo Solo (Cellule 211) du Cardinal Rodrigo Santoro ou Cosimo Fusco (Amis) en tant que dangereux Angelo à Javier Bódalo (Zone hostile) dans la peau de l’halluciné Antonio .

En revanche, il semble clair que Álex de la Iglesia et son ami Jorge Guerricaechevarría reprennent certains facteurs d’El día de la bestia (1995) et Las brujas de Zugarramurdi (2013), ainsi qu’un type de personnages qui interviennent dans La Comunidad (2000 ), pour les reformuler en 30 devises. Comme il se nourrit de l’esprit hérétique de fictions comme celui du roman The Da Vinci Code (Dan Brown, 2003), adapté au cinéma par Ron Howard (2006). Oui, sans atteindre les plus hauts niveaux de sa filmographie mais sans s’écraser dans les inférieurs non plus, la série gagne qu’on attend son prochain opus.

