Jeux supermassifs a réussi à réaliser une franchise qui peut conserver la simplicité de ses prémisses. Les jeux d’horreur cherchent à créer des expériences et en cela, Peu d’espoir il sait très bien le faire.

Vous avez une histoire où vous devez payer pour des péchés qui ne vous correspondent pas, dans une instance universitaire qui vous apportera des horreurs d’antan. La prémisse est intéressante et nous rappelle des films qui ont connu de tels aspects à partir de 2015. Ajouté à l’expérience cinématographique, nous avons des cinématiques qui lui donnent une saveur délicieuse, “Kojima tremble”? Ce n’est pas comparable, mais à l’avenir, voir un tel jeu du maître de la cinématique serait ravissant, prendre note Bandai.

Ce jeu vous donne la possibilité de prendre de nombreuses décisions que vous pourriez regretter, voici la magie d’un roman graphique dont la fin n’est pas définitive, puisque vous avez différentes fins à vivre et bien sûr, une multiplicité de situations qui vous donnent le mot-clé: rejouabilité.

Il est bon de savoir qu’une fois le jeu terminé, vous pouvez lui donner une autre chance et ainsi trouver un nouveau chemin pour les situations qui vous ont présenté. Cela en fait une expérience encore meilleure, haut la main.

Différencier de la livraison précédente de L’anthologie des images sombres, Litte espoir nous apporte la participation de Volonté, un acteur britannique bien connu qui a déjà participé à une bonne part d’histoires interactives. Sera plus qu’attirer un public particulier, ce que son personnage et sa participation font est de rafraîchir la scène du jeu, de pouvoir vous donner une performance crédible et digne de confiance pour un jeu. Il faut noter qu’il y a des gens qui punissent la présence d’acteurs de renom dans les jeux vidéo, mais la vérité est que s’ils se consacrent à l’épanouissement de leur personnage, tout peut bien se passer, et ils ne sont pas comme ça, juste un outil marketing.

Gardant une trace de la différence avec son histoire précédente, la narration s’est beaucoup améliorée. La “recette” n’a pas de bonnes nouvelles, mais si on en reste … combien de personnes par an achètent le même jeu de sport qui n’a pas beaucoup de changements et l’apprécient encore? Ce jeu est beaucoup moins cher que cela et c’est une histoire totalement différente qu’ils vous racontent, bien que la forme, la mécanique et d’autres aspects n’aient pas beaucoup varié dans le résultat final, Little Hope est un travail différent, ils ont simplement maintenu l’essence qui caractérisait Jeux supermassifs à l’époque.

Le décor est magnifique aussi, c’est clair que, la musique dans le jeu aussi, ce que je vais punir c’est Khemiss, beaucoup de métal je dirais. Cela en soi est banal dans les jeux du genre et parce que cela ne s’est pas avéré cela signifie qu’ils devraient garder la même chose, un petit pop punk ou un emo des années 90 aurait donné une touche plus “universitaire” à l’histoire et au contexte, bien sûr.

En soi, il n’a rien à envier aux jeux d’horreur, cela ne fait aucun doute. Le présent est plus effrayant que d’autres choses, mais c’est agréable de pouvoir être distrait par de vieilles histoires d’outre-tombe. Si vous aimez les jeux d’horreur, vous ne vous soucierez pas des détails de l’intrigue, ou de la similitude de la mécanique avec son épisode précédent, à la fin, son histoire n’est peut-être pas la plus mémorable au monde, mais Il remplira son objectif, vous divertira, vous horrifiera et bien sûr, vous donnera une nouvelle opportunité de jouer avec sa bonne rejouabilité.

Concernant Bandai, établissent une bonne ligne pour le genre de jeu, les attentes sont élevées pour leurs prochains emplois dans l’horreur, principalement à cause de Petits cauchemars de Studios Tarsier. Du côté de Images sombres, quelques jours après son lancement, ils ont annoncé la poursuite “Maison des cendres«Ce qui nous apportera un scénario totalement différent.

Le jeu est disponible pour Xbox One, Steam et PlayStation 4Le dernier étant la plateforme que nous utilisons pour faire l’examen.

