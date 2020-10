Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

À mesure que la technologie progresse, les utilisateurs doivent investir de plus en plus d’exigences techniques pour profiter des expériences que les jeux vidéo, les programmes de montage, entre autres éléments visuels offrent aujourd’hui.

Le taux de rafraîchissement des mises à jour du moniteur a progressivement acquis une importance vitale en termes d’utilisation et de confort visuel, même si votre matériel équipé est performant.

C’est pour cette raison que des alternatives sur le marché avec une technologie avec une ligne de coupure de prix élevée ont commencé à prospérer sur le marché, comme c’est le cas avec Moniteur ASUS VG248, auquel nous avons pu accéder ici à Tarreo.com.

Aspects objectifs

Tout d’abord, il est important de mentionner les aspects objectifs: ce que le moniteur fait indépendamment de notre opinion. le Moniteur ASUS VG248 est, comme son nom l’indique, un écran de 24 pouces avec Technologie LCD.

La résolution native de ce périphérique est de 1920x1080p, c’est-à-dire FULL HD et avec un taux de rafraîchissement qui attire le plus l’attention des amateurs de jeux vidéo: 144 Hz.

L’élévation du moniteur atteint jusqu’à 110 millimètres avec une inclinaison comprise entre 5 et -15 ° degrés, tout en maintenant une rotation du moniteur allant jusqu’à 90 avec la base intégrée pour profiter de ses caractéristiques dans une visualisation vertical, si l’utilisateur le souhaite.

L’ASUS VG248 dispose de trois types d’entrée vidéo, tels que x1 DVI, Port d’affichage x1 et enfin une entrée de HDMI

D’autres aspects curieux inclus dans le “système d’exploitation” du moniteur sont l’inclusion du mode “GamePlus”, qui vous permet d’ajouter une portée personnalisée (entre les options statiques) en tant que méthode de aide à la visée et aussi l’ajout d’un chronomètre qui vous permet de savoir depuis combien de temps vous êtes dans votre session de jeu.

Points forts:

Temps de réponse: L’un des aspects qui élèvent ce moniteur parmi les meilleurs dans son rapport qualité / prix est sa réactivité, qui est parmi les plus faibles du marché.

Seulement 4 millisecondes C’est le temps qu’il faut dans les tests réalisés à la fois par des logiciels, ainsi que des outils spécialisés, tandis que dans d’autres moniteurs ces valeurs oscillent entre 7 et 11 millisecondes de réponse.

Fréquence de haute qualité: Bien que l’un des facteurs d’achat de ce produit soit sa capacité de rafraîchissement de 144 Heartz, il s’agit de désigner la qualité et les performances dont il dispose, dans les basses fréquences, y compris 60 Hz, pouvant faire des comparaisons claires entre les moniteurs traditionnels à ces vitesses et à partir de ce moniteur que nous avons pu tester.

Imput Lag: Peut-être que l’un des facteurs qui pourraient le plus ennuyer un joueur ou un fan invétéré serait la lenteur ou le manque de synchronisation entre vos mouvements et leur réflexion sur l’écran. Sur ce moniteur cette gêne est inexistante, testé avec des titres FPS tels que Counter-Strike: Global Offensive, Battlefield 5, entre autres, nous n’avons pas pu le remarquer.

Points faibles:

Audio intégré

Bien que ce ne soit pas l’un des principaux facteurs d’utilisation, et qu’il y ait de moins en moins d’équipements intégrés à ce type d’appareil, c’est l’ajout de haut-parleurs avec lesquels utiliser et profiter de l’audio sans avoir besoin d’un équipement externe. jeux, musique, etc.

La qualité audio devient acceptable pour une utilisation au bureau ou pour des jeux vidéo occasionnels, lorsque l’utilisation d’écouteurs ou de haut-parleurs externes n’est pas possible ou dénote une usure.

PRIX

Le plus important est le prix. On ne peut être dispensé de mentionner le rapport qualité / prix de ce matériel, en se positionnant confortablement parmi les 220 $ aux États-Unis, et environ 220 mille pesos app en pesos chiliens, selon les prix à l’importation.

Considérations

Il est important de noter que pour profiter des 144 Fps qui peuvent être offerts via ce moniteur, votre connexion par défaut doit être uniquement entre DVI ou Display Port, puisque la connectivité HDMI sera altérée à 60 images par seconde.

(Contenu original de Tarreo.com)

