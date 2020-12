Le développeur indépendant Echo Games a lancé son premier travail il y a quelques mois avec le soutien de l’éditeur Coconut Island Games, connu pour avoir également collaboré à la création d’autres titres comme Necrobarista ou Opus: Rocket of Whispers entre autres, Combattant de rythme, un intéressant combinaison beat’em up -ou la rue se bat contre tout ce qui bouge- avec des éléments roguelite et jeu de rythme musical; Après un temps d’attente, ce titre connaîtra enfin sa version portable via l’eShop de la console hybride. Plus précisément, la date choisie pour ladite première est la prochaine 14 janvier, dans un peu plus de trois semaines, c’est pourquoi une bande-annonce de présentation est déjà sortie où nous pouvons voir brièvement ce qui nous attend, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Bande-annonce de Rhythm Fighter (Nintendo Switch eShop)

Commandant Chaos, le Beatarain le plus infâme de cet univers. Enfin, il s’est tourné vers la planète Terre et a détruit la vie paisible des animaux et des plantes. Utilisez Dark Beat Energy et transformez tous les beaux légumes en serviteurs maléfiques en un clin d’œil. Ils font des ravages dans le monde entier. D’innombrables héros animaux ont été sacrifiés. Le dessein maléfique du commandant Chaos réussira en un instant. Au moment critique, un homme mystérieux, M. Disco, également venu de Beatara, est tombé sur cette planète. Utilisez la brillante énergie Beat et ravivez tous les héros épuisés. Avec toute l’aide de cette force mystérieuse, les héros ont progressivement maîtrisé un moyen de vaincre les ténèbres. Ils peuvent suivre! Ensuite, ils se lancent dans un voyage pour sauver la planète. Mais le vrai but, personne ne le sait … Rhythm Fighter est un jeu hardcore qui combine le Roguelike 2D avec le rythme. Dans ce jeu, vous devez suivre, le poing à la viande. En même temps, vous devez faire attention à bouger, rouler, frapper, etc. Vous devez affronter un adversaire fort et montrer votre courage, créer votre coup de signature. Démarrez le jeu, allez sur le champ de bataille et continuez! Champ de bataille généré aléatoirement, salle spéciale pleine de surprises, centaines de capacités sympas et différentes armes présentées devant vous. Qu’attends-tu? Outre Roguelike, vous pouvez également cultiver vos héros et grandir avec vos héros.

