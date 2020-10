Il est rare qu’un jeu de la franchise Taiko quitte les frontières japonaises. Plus rare encore est simplement l’idée que certaines des variantes de RPG de la saga sont sorties. Mais est-ce que si il y a quelques mois, ils nous ont dit que non pas un, mais deux de ces jeux avec Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack allaient sortir, nous avons sûrement appelé fou celui qui a donné le pourboire. Il y a une limite à ce que l’on peut croire! Eh bien, aujourd’hui, nous devrions nous excuser auprès de cet informateur pas si fou.

C’est en août que nous avons appris que ce double pack de RPG avec des combats dans le plus pur style Taiko no Tatsujin arriverait sur la Nintendo Switch occidentale en hiver, mais aujourd’hui grâce à une nouvelle bande-annonce publiée par Bandai Namco où l’on peut y mettre une date.

Batterie, RPG, points d’expérience et beaucoup de rythme avec Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique le 3 décembre

Tu veux des chansons? Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack apporte plus de 130 chansons entre les deux aventures et cela sans compter les différents packs DLC qu’ils auront sûrement. Comme d’habitude avec ces packs qui incluent plus d’un jeu, chacun peut être acheté indépendamment dans l’eShop Nintendo Switch, bien que pour le moment on ne sache pas combien ils vont valoir séparément. lorsqu’ils sortent en pack ou individuellement le 3 décembre.

