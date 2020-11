Nous savons depuis un certain temps que Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique Il arrivera sur les commutateurs Nintendo occidentaux pour emporter deux des aventures les plus RPG de notre tambour japonais préféré. Puisque ce titre arrivera le 2 décembre 2020, il est normal que certains utilisateurs du réseau y aient déjà eu accès, et donc ils regardent déjà des vidéos dans lesquelles on nous montre que ces aventures combinent musique et Vous vous battez contre les ennemis en utilisant ce qui a été la caractéristique commune des coups et des coups.

Voici Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique sur Nintendo Switch

A cette occasion, c’est grâce à la chaîne YouTube justonegamr que l’on peut voir Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack en action et en mouvement. Ainsi, dans cette vidéo d’un peu plus d’une heure, nous avons l’occasion de voir quelques-unes des principales caractéristiques et certains des principaux éléments qui font partie de ce recueil de deux jeux, comme les combats dans lesquels, afin de En endommageant les ennemis qui se dressent sur notre chemin, nous devons suivre de la meilleure façon possible. Un seul faux coup peut réduire votre efficacité!

De cette façon, il suffit d’attendre une semaine de plus pour pouvoir profiter de Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack sur Nintendo Switch et ainsi se frayer un chemin à travers deux mondes qui n’attendent que nous pour les sauver avec notre rythme interne. Et vous, êtes-vous intéressé par ces titres qui sortent désormais du Japon pour que les joueurs occidentaux puissent également voir qu’une belle aventure les attend?

