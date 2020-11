Rick & Morty aspiré dans un portail dimensionnel

En plus de ses aventures, Rick & Morty a un design très cool et minimaliste qui a captivé un grand nombre de fans. Les réactions amusantes et la façon d’animer les personnages vous donnent un style particulier à cette série animée que les fans apprécient tellement. Cependant, tout aurait pu être différent si le concept art avait été différent.

Malgré le fait que les détails du design original de la série soient tout simplement parfaits, certains artistes fans ont recréé les protagonistes avec leur propre style. Dans ce cas, un utilisateur de DeviantArt nommé Danny-chama a demandé Rick & Morty avec un style anime que de nombreux téléspectateurs aimeraient certainement voir.

Voici à quoi ressembleraient Rick et Morty s’ils étaient conçus comme un anime

Ci-dessous, vous pouvez voir cette magnifique illustration dont nous parlons tant.

Type d’anime Rick & Morty – Fan Art x Danny-chama

Dans le Fan Art, vous pouvez voir différents changements dans les personnages, tels que des corps plus longs et plus humanisés, de grands yeux, une autre palette de couleurs, des lignes et des ombres plus détaillées. Tout cela lui donne des caractéristiques qui le font ressembler à un véritable anime. Mieux encore, l’artiste a placé différents personnages emblématiques de la franchise devenus très populaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup aimeraient sûrement cette version de Rick & Morty.

