Il ne fait aucun doute que Rick & Morty est devenu l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années. L’une des raisons pour lesquelles il a réussi à accrocher les téléspectateurs est la folie aventures à travers différentes dimensions, planètes et temps dans lesquels les protagonistes entrent. De plus, les personnalités amusantes qu’ils véhiculent sont très divertissantes, mais cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose?

Un scientifique fou et un garçon essayant d’incroyables expériences nous rappellent très bien Retour vers le futur, l’une des meilleures trilogies cinématographiques de tous les temps, et jamais mieux. C’est pourquoi de nombreux fans comparent souvent les deux franchises, car Emmett ne ressemble pas à Rick, mais ce sont tous les deux des scientifiques, et Morty et Marthy ne semblent pas similaires? Ensuite, nous expliquons comment la création de Rick & Morty est née et pourquoi il est considéré comme une parodie de Retour vers le futur.

Pourquoi Rick & Morty ressemble-t-il à Retour vers le futur?

Rick & Morty et Back to the Future: la fusion parfaite entre les deux franchises

Pour comprendre le sujet, il est essentiel de savoir d’où vient l’idée de ladite série animée. Tout commence avec le créateur Justin Roiland, qui a également joué le rôle de doubleur dans des émissions comme Adventure Time, Pecezuelos et Gravity Falls. Celui-ci a toujours eu des idées sympas à faire parodies animées de franchises populaires, mais malheureusement Universal a rejeté tous ses projets car ils ne convenaient pas au studio. Pour cette raison, Riland a cherché un autre moyen de mettre en lumière ses créations et s’est inscrit à Concours de natation pour adultes Channel 101, qu’il a remporté en animant une parodie de Retour vers le futur.

Dans cette parodie, la première version de Rick & Morty pourrait être vue dans un épisode pilote connu sous le nom de “Les vraies aventures animées de Doc et Mharti”. Après avoir gagné, Justin Roiland a réussi à établir le contact avec Dan Harmon pour donner plus de forme au projet et c’est ainsi que Rick & Morty est né.

Dan Harmon: “Justin voulait faire quelque chose avec deux voix idiotes qu’il avait pour deux personnages, une imitation de Doc Brown et Marty McFly de Back to the Future, alors nous avons commencé à jouer avec cette idée, c’est comme ça que tout a commencé.”

De cette façon, il est confirmé que tout a commencé avec l’idée de parodier Retour vers le futur et c’est pourquoi de nombreux adeptes considèrent Rick & Morty comme une sorte de spin-off de la franchise. En fait, beaucoup ont fait des illustrations où ils imaginent Emmet et Marthy avec Rick et Morty.

