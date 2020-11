Rick & Morty aspiré dans un portail dimensionnel

Il y a quelques jours, nous montrions quelques-unes des références de Rick & Morty sur Retour vers le futur, et nous nous demandions s’il s’agissait ou non d’une parodie du cinéma classique des années 80.

De plus, grâce à la communauté créative que représente Rick & Morty, nous apprécions chaque jour de superbes illustrations. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleraient ces personnages sur Cartoon Network? Non seulement la série Adult Swim respire la folie, mais elle s’est répandue dans la communauté et grâce à elle, nous avons été témoins de l’un des meilleurs tatouages ​​de tous les temps:

Je viens de recevoir mon tout premier tatouage. par rickandmorty

Mini Rick chevauchant Yoshi, comme s’il était bébé Mario. Tiny Rick est un autre corps de Rick mais comme s’il était un adolescent d’environ 14 ans. Il est plus amusant, sociable et aime danser et aller à des fêtes. Toute cette folie de transférer l’esprit de Rick dans ce corps n’était qu’un idée stupide et bizarre de tuer un vampire à l’école avec Summer.

