RIDE 4 maintenant disponible, l'adrénaline est sur deux roues

Milestone lancé aujourd’hui RIDE 4, la dernière édition de la populaire franchise de simulation pour les amoureux du moteur à deux roues. Le jeu a été mis en vente il y a quelques heures à peine sur Xbox One, PlayStation 4 et Steam, en plus Si vous avez déjà commandé votre console nouvelle génération, avoir la version Ride 4 pour ceux-ci ne vous coûtera rien.

Dans un geste de bienvenue, les utilisateurs qui achètent le jeu pourront télécharger la version PS5 sans frais du 21 janvier 2021 au 30 avril 2021, tandis que ceux qui ont opté pour la Xbox Series X pourront téléchargez la version correspondante via la fonction Smart Delivery.

Cette nouvelle édition a mis l’accent sur la maximisation de la fidélité visuelle en tirant parti des dernières avancées technologiques. Tous les modèles de motos ont été créés à partir de zéro et grâce au scan 3D des vrais modèles et de leurs CAD d’origine. Cela a été réalisé reproduire en détail les motos les plus emblématiques et exclusives, y compris le tableau de bord avec reproduction en temps réel de la vitesse, de la température et d’autres indicateurs. Le niveau de réalisme atteint le point que même la vibration de la bouteille d’huile suit les mouvements de la moto.

Bien sûr, cela s’est également reflété avec les pistes, qui ont été scannées au laser et à l’aide de drones pour une réflexion fidèle.

Le nouveau RIDE 4 comprend un mode Carrière repensé avec défis rapides dans le monde et se terminant par un championnat avec les Sportbikes les plus puissants. Un nouveau Mode résistance qui a permis à Milestone d’augmenter le niveau de réalisme et d’authenticité avec éclairage dynamique et conditions météorologiques, aussi bien que arrêts aux stands Oui gestion des roues et du carburant.

Enfin, le mode multijoueur dispose désormais de serveurs dédiés pour une meilleure expérience de jeu.