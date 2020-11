Ride 4, nous analysons le nouveau Milestone

Depuis quelques semaines, nous avons pu monter sur les motos de Balade 4, le nouveau titre de Étape importante, coupable de titres comme le MotoGP ou le MXGP et bien sûr cette franchise qui atteint sa quatrième tranche avec de nombreuses nouveautés et une section graphique et fidélité hallucinante.

Histoire

Cette fois, l’histoire est très simple, devenir pilote professionnel sera votre objectif et si Ride 4 se démarque en quelque chose, c’est dans sa fidélité dans une section technique que nous aborderons plus tard plus en détail mais qui frôle la réalité.

Que vous aimiez les jeux de conduite, les simulateurs ou simplement les motos, vous avez une excuse pour jouer à Ride 4 et obtenir la collection infinie de motos proposées par ses développeurs.

C’est peut-être ce dernier qui ressort le plus dans cette section de l’analyse puisque nous avons pour le moment un énorme 175 modèles recréés dans les moindres détails, on dit pour l’instant car on sait déjà que Dans les différents DLC publiés par Milestone, 80 autres.

Gameplay

Dans Ride 4 après avoir surmonté le premier essai qui peut vous désespérer, nous donnera accès à tout le contenu du jeu, nous y trouverons différents modes de jeu, mettant en évidence mode trajectoire.

Ride 4 intègre le mode trajectoire

Nous aurons la possibilité de jouer à des parties rapides en mode carrièreDans ce mode, nous avons: une course unique où nous affrontons d’autres coureurs, contre la montre où notre rival est le temps et la résistance qui est l’une des nouveautés de cette édition, dans laquelle nous devrons rivaliser avec des motos modifiées dans des courses de 20 minutes où les boîtes jouent un rôle crucial car nous devrons gérer les arrêts pour changer les pneus ou faire le plein.

Mode chemin est le point culminant de ce nouvel opus, même s’il est vrai que manque d’histoire Comme on pouvait s’y attendre des autres titres sportifs, le défi est relevé dès le premier virage.

Dans ce mode, nous aurons plusieurs ligues telles que européennes, asiatiques et américaines, en commençant par les ligues régionales pour ensuite passer à l’élite. Dans la Ligue mondiale, nous aurons jusqu’à 90 coupes

Mode multijoueur Ce sera le moyen de s’amuser entre amis ou de vous tester contre d’autres vrais joueurs si vous voulez encore plus d’émotions.

Difficulté et durée

Ride 4 n’est pas un titre pour tous les publics, même s’il est vrai que la courbe d’apprentissage est très enrichissante de voir comment dans les tests d’accès on passe à 40 et en faisant attention à ne pas sortir, comme 20 tours plus tard, on est capable de rattraper un virage à toute vitesse et pouvoir le faire est très agréable. Cependant, comme je l’ai dit, c’est un jeu qui peut être frustrant.

Nous n’avons pas aimé la sévère pénalité de certains tests Et c’est qu’en faisant une course de 10 avec un temps record, rien qu’en marchant sur un peu de gravier vous serez éliminé et nous recommencerons. Cela vous obligera à répéter chaque test plusieurs fois en toute sécurité jusqu’à ce que vous ayez plus ou moins la disposition à l’esprit.

Heureusement, nous aurons des options telles que l’aide au freinage, la disposition idéale ou le rembobinage en cas de chute, cela ne suffira pas à plusieurs reprises.

Quant à la durée, c’est un jeu éternelAux centaines de championnats auxquels nous pouvons jouer, s’ajoutent le mode multijoueur et la collecte de tous les bijoux que ce studio italien nous offre dans Ride 4, obtenir ce nombre de motos est tout simplement fou.

Section technique

C’est là que vous libérez tous vos muscles. Avec plusieurs détails en dehors de la section visuelle que je vais essayer de détailler ci-dessous.

Les rivaux ne nous donneront pas un dixième d’avantage

Ride 4 intègre un système d’intelligence artificielle appelé ANNA, un système qui a des lumières et des ombres. Par exemple, si nous essayons de doubler un pilote de l’intérieur ou de croiser son chemin, ils couvriront l’écart.

Aussi avoir la capacité d’apprendre de notre conduite, donc si vous contestez la même course en passant à un mode plus agressif ou plus précis, ils le remarqueront et ils s’adapteront également à votre façon de conduire.

Mais comme tout système, il a encore des détails à peaufiner. Parfois nous verrons comment les rivaux ne mesurent pas bien et s’ils vont plus vite que vous ils n’hésiteront pas à vous prendre de l’avance.

Variété et quantité sans précédent

Un détail que nous soulignerons tout au long de cette analyse est le immense variété et récréation parfaite jusque dans les moindres détails que nous avons sur chaque vélo, à la fois nouveau et classique, au total environ 175 modèles de démarrage, 22 équipes totalement réelles. Pour mettre un mais à cela, ce sera le moyen d’obtenir des crédits pour obtenir ce catalogue, nous aurons besoin de milliers de crédits pour chaque moto.

J’en parle car malgré son formidable récréation nous aurons un moyen de modifier ou de créer nos propres designsNon seulement l’esthétique sinon tous ses composants et cela affecte directement le type de conduite puisque chaque modification se reflétera lors de la conduite de la moto.

Ceci est associé à sa bande-son spectaculaire qui nous gardera excités tout au long de notre session de jeu malgré la frustration parfois lorsque les choses ne fonctionnent pas.

Le niveau de réalisme est si grand que même le son des motos changera lorsque nous apporterons ces modifications et cela rendra chaque changement encore plus intéressant.

Ces modifications affectent également, comme on dit, la physique de nos motos mais ce ne sont pas seulement ces changements qui modifieront notre façon de conduire, la météo dynamique Ce sera un autre des obstacles etn chaque course, la chaleur, la nuit ou la pluie donneront un tournant inattendu à notre course.

Circuits à travers le monde

Nous aurons niveau de réalisme sans précédent dans Ride, tous les circuits ont été scannés au laser et la capture d’images par des drones dont le réalisme sera plus que servi.

La nouvelle génération de consoles pourra profiter encore plus de Ride 4 puisque à partir du 21 janvier 2021 tous les joueurs qui apprécient déjà Ride Nous pouvons mettre à jour gratuitement la version améliorée grâce à Smart Delivery sur Xbox. En revanche, les joueurs PlayStation pourront le faire dans les mêmes conditions jusqu’au 30 avril 2021.

Conclusion finale

Ride 4 est un jeu très exigeant, il est difficile, un jeu qui ne convient pas à tous les publics avec une marge d’erreur minimale. Cependant, la courbe d’apprentissage est assez gratifiante qui rejoint les nouveautés telles que l’intelligence neuronale des rivaux et le climat dynamique, des raisons suffisantes pour nous inciter à essayer Ride.

S’il est vrai que le mode trajectoire est quelque peu incomplet en termes d’histoire et de motivation, c’est une incitation de plus à atteindre l’énorme variété de motos que nous pouvons obtenir.

Nous terminons en félicitant Milestone pour l’énorme travail de fidélisation et la section technique qu’ils ont effectué dans Ride 4 et pour les projets qu’ils ont d’ajouter du contenu dans les 11 prochains mois, avec 14 DLC entièrement gratuits et 15 autres payants qui ajouteront plus d’heures. jeu avec de nouveaux vélos et pistes.

Pour

Graphiquement sublime Loyauté dans les motos et les vraies pistes Grande variété de motos

Contre

Mode Chemin extrêmement difficile quelque peu médiocre