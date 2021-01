Bien que 2021 ait commencé avec de bonnes nouvelles pour de nombreux joueurs, de nombreux autres devront apporter des modifications à leur calendrier. Après tout, il y a des entreprises qui ont commencé l’année en annonçant des changements dans leurs sorties, y compris le changement de date étrange dont, pour le moment, on ne sait pas exactement quand ce sera le moment de pouvoir y jouer. C’est le cas de Riders Republic.

À son époque, Ubisoft nous a présenté une proposition folle dans lequel les sports extrêmes joueraient un grand rôle. Le tout avec un travail qui indiquait sa sortie en février. Et bien qu’il y en ait eu de moins en moins pour cette belle proposition, nous nous sommes finalement retrouvés avec la surprise de une annonce mentionnant qu’ils devraient prendre plus de temps pour le développement de l’œuvre, modifiant ainsi sa date de sortie.

Riders Republic | Ubisoft

Bien sûr, même si pour le moment la date exacte de ce grand lancement n’a pas été mentionnée, ce que nous savons, c’est que la société a l’intention que son lancement est maintenu cette année. Quand pouvons-nous connaître une nouvelle date de sortie? Pour le moment, nous devrons attendre une prochaine communication de l’étude dans laquelle un nouveau jour est confirmé pour ce grand moment.

Bien sûr, pour tous ceux qui ne connaissent pas Riders Republic, on se souvient qu’il s’agit d’une proposition dans laquelle 50 participants devront s’affronter dans de nombreuses activités et avec toutes sortes de cascades pour gagner. Bien sûr, le tout avec l’option à laquelle un grand nombre de joueurs peuvent accéder depuis leur plate-forme préférée puisque sa première pointe vers PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5.