Ridley Scott, directeur de la publicité originale « 1984 » pour Apple Macintosh, a commenté la parodie récente d’Epic Games de son annonce, dans une interview à IGN.

Quand Epic Games a lancé sa campagne contre Apple sur les politiques prétendument anticoncurrentielles de l’App Store, il a créé un remake coup pour coup de la célèbre publicité du Super Bowl « 1984 » d’Apple réalisé par Ridley Scott, intitulé « Nineteen Eighty-Fortnite ». La publicité originale était basée sur le roman « Nineteen Eighty-Four » de George Orwell et visait à présenter Apple comme un rebelle contre un régime oppressif supposé être IBM.

Alors que l’annonce d’Apple décrivait IBM comme le diabolique «Big Brother», Epic Games visait à montrer qu’Apple est désormais la puissance autoritaire oppressive. Dans un article de blog, Epic Games encourage les joueurs Fortnite à lutter contre la «taxe d’application» d’Apple en utilisant le hashtag #FreeFortnite sur les plateformes de réseaux sociaux.

«Epic Games a défié le monopole de l ‘« App Store ». En représailles, Apple bloque Fortnite d’un milliard d’appareils. Rejoignez le combat pour empêcher 2020 de devenir« 1984 »», lit-on à la fin de l’annonce.

Scott a confirmé à IGN qu’il avait vu la parodie d’Epic et a expliqué que s’il estimait que la publicité Fortnite était bien produite, elle aurait pu avoir un message plus puissant.

Je leur ai certainement écrit et je leur ai écrit car d’une part, je peux être pleinement complété par le fait qu’ils ont copié [my commercial] coup pour coup. Mais dommage que le message soit si ordinaire alors qu’ils auraient pu parler de démocratie ou de choses plus puissantes… Et ils ne l’ont pas utilisé.

Je pense que l’animation était géniale, l’idée était géniale, le message était « ehh ».