Insomniac a offert de nouveaux détails sur les mouvements de Ratchet

Ratchet and Clank a toujours été une saga de jeux avec beaucoup d’action. Plateformes contre les ennemis d’autres planètes. Avec le prochain opus de Ratchet and Clank: Rift Apart, le développeur Insomniac Games se concentre à donner plus de détails sur son système de mouvement et aujourd’hui le directeur du jeu en a parlé.

Détails intéressants sur la mobilité

Grâce à GamesRadar, le directeur du jeu Mike Daly a parlé de ce Rochet sur diverses planètes et lieux que vous visiterez dans le jeu comptera de nouvelles compétences et ceux qui reviennent des jeux précédents, et un ensemble de mouvements «habilitants et expressifs» sera créé.

“Les nouvelles capacités élargissent la façon dont Ratchet peut traverser les dimensions à l’aide des Rift Tethers et se combinent avec un ensemble de mouvements de retour éprouvés pour créer un ensemble de mouvements qui donnent du pouvoir et sont expressifs.”

Il a poursuivi en expliquant que les mouvements de base dans le jeu sont plus rapides et plus fluides que jamais dans les jeux précédents, et que Insomniac a pu profiter de la visite améliorée pour créer des sections de pont complexes.

«Le mouvement de base de Ratchet est plus rapide et plus réactif, avec des transitions plus rapides et plus fluides d’un mouvement à l’autre, ce qui rend Ratchet plus agile que jamais. Notre ensemble de mouvements transversaux nous permet de créer des défis transversaux qui vous permettent de mélanger les mouvements dans une chaîne satisfaisante, et permet aux joueurs d’être plus créatifs avec la façon dont ils se déplacent sur le champ de bataille pour vaincre les ennemis.

Le nouveau jeu Ratchet and Clank: Rift Apart sortira exclusivement sur PS5 cette année et ne viendra pas sur PlayStation 4. Lorsque le jeu sera lancé, il profitera du SSD de la PS5 pour fournir une charge impressionnante, tout en vous aurez des options pour la résolution 4K et 60 FPS.