Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Riot Games étend son inverse depuis un certain temps au-delà de son jeu vedette League of Legends, la société a différents projets dans son plan d’expansion, certains se concentrant sur un public différent tel que Valorant et d’autres dans le même univers League of Legends comme Ruined King: Une histoire de League of Legends. Parmi ces projets, l’idée d’un MMO a beaucoup résonné parmi les rumeurs, mais c’est désormais la même société qui a confirmé le début du développement du jeu.

Tu peux lire: Nous avons enfin pu voir le gameplay de Ruined King, le RPG de League of Legends

La nouvelle a été annoncée via le compte Twitter officiel de l’un des vice-présidents de Riot Games, Rue Greg, qui de manière assez subtile a annoncé que la société est déjà en train de développer un nouveau jeu et finalement, ce sera un MMO.

“Mon nouveau travail consiste à lancer un jeu formidable (certains diraient énorme) que beaucoup d’entre vous et certains travailleurs de Riot nous ont demandé de créer.”

Selon Polygon, un représentant de Riot a confirmé qu’il s’agissait d’un MMORPG, dans le style et l’ampleur de grandes œuvres telles que World of Warcraft ou The Elder Scrolls en ligne. Jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur ce jeu, donc en cas de nouvelles concernant cela et d’autres problèmes liés à League of Legends, nous vous en informerons comme toujours ici sur Tarreo.com

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord