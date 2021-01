Les entreprises ont déposé une plainte contre Cameron Santos, créateur de logiciels permettant de tricher dans Valorant et Destiny 2.

2021 commence déjà à voir ses premières batailles juridiques dans l’industrie du jeu vidéo. Cette fois, ils sont Jeux anti-émeute et Bungie ceux en charge d’engager les litiges mais pas en tant que rivaux, mais en tant qu’alliés, les deux sociétés ayant lancé un procès contre un homme et son équipe qui vendent des logiciels spécialement conçus pour tricher dans les jeux Valorant et Destiny 2.

Avec le procès, Bungie et Riot chercheront à faire cesser définitivement les opérations de Gator Cheats.Le procès en question visait Astuces Gator et son propriétaire Cameron Santos. Selon les entreprises, dans le passé, elles avaient déjà discuté avec la personne impliquée et envoyé un avis de “cesser et s’abstenir” de cesser de promouvoir et d’utiliser leur logiciel, pour des frais allant de 90 USD par mois à un abonnement complet de 500 USD. , autorisé les parties intéressées obtenir des avantages injustes dans les jeux, comme l’amélioration automatique de la visée des armes, connaître la durée de vie restante et l’équipement des rivaux, la récupération immédiate de la santé, entre autres.

À l’époque, Santos et son équipe ont accepté la demande et ont déclaré qu’ils continueraient à offrir un soutien uniquement à ceux qui avaient payé pour le programme. Cependant, les équipes juridiques de Riot and Bungie ont constaté que ledit programme a continué pour la vente et l’exploitation.

Les avocats des deux sociétés affirment que les opérations de Gator Cheats ont affecté Riot et Bungie dans des actions qui s’élèvent à des millions de dollars et qui favorisent un environnement concurrentiel injuste. Avec cette demande, ils chercheront à ce que le programme cesse définitivement ses opérations et que ses responsables paient pour les dommages causés.

Ce conflit s’ajoute à d’autres qui se sont produits ces derniers jours, tels que Koei Tecmo contre les moddeurs Dead ou Alive Extreme, ou Nintendo qui a retiré des centaines de jeux créés par des fans d’un site de développement indépendant populaire.

