League of Legends ajoute un autre énième champion à sa liste déjà complète de personnages. Viego, connu sous le nom de The Ruined King, entrera dans le MOBA en tant que rôle dans la jungle. Les plus fans de la franchise n’oublieront pas ce nom, car c’est l’un des principaux protagonistes de la tradition de la saga, en plus du jeu vidéo Ruined King: Une histoire de League of Legends.

Comme c’est devenu la coutume dans Riot Games, le personnage a été présenté avec une cinématique impressionnante dans laquelle nous pouvons en apprendre davantage sur son passé. La vidéo montre également d’autres champions comme Karma, Darius ou Vayne, plusieurs d’entre eux se référant à Viego comme un être extrêmement puissant.

Viego est actuellement en développement, donc son arrivée dans League of Legends devrait avoir lieu au printemps, atterrissant tôt sur le serveur de test. Mais Viego Non seulement il sera disponible dans le MOBA, mais il sera également disponible dans les différents jeux publiés de la franchise, y compris les decks thématiques dans Légendes de Runeterra ou dans le cadre d’un jeu de caractères dans Tactiques TeamFight.

Riot Games a profité de la présentation du personnage pour déclencher le battage médiatique parmi les utilisateurs. 2021 sera une année au cours de laquelle, selon l’étude, nous aurons de nombreux nouveaux skins, des améliorations notables dans la compétition ainsi qu’un championnat du monde qui devrait être le plus important et le plus spectaculaire de l’histoire à ce jour.