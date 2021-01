Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Riot a récemment apporté plusieurs modifications au système Valorant, des modifications mineures, mais qui se concentre sur un effort de la société pour rendre tout dans le jeu plus juste et plus facile à comprendre.

Tu peux lire: Riot confirme le développement d’un MMO sur l’univers de League of Legends

La plupart de ces changements sont mineurs, de sorte que certains utilisateurs peuvent même ne pas en être conscients, mais nous espérons les clarifier:

Les flèches de progression ont été supprimées, maintenant une barre de progression vous montrera à quel point vous êtes proche du classement. Les valeurs de classement ont également été ajustées et un système de protection contre la rétrogradation vous donnera désormais une dernière chance de sauvegarder votre rang avant de vous effondrer dans une étape. Valorant obtiendra des classements régionaux pour les 500 meilleurs joueurs “Radiant” ainsi que les joueurs “Immortels”; les trois précédents rangs Immortels seront désormais compressés en un rang qui représente les 1% des meilleurs joueurs de chaque région. Une page d’informations remaniée vous montrera maintenant un aperçu de ce à quoi vous attendre d’un rang donné.

“Notre système de classement actuel ne vous donne pas une bonne idée de votre position dans les rangs, de combien vous devriez vous attendre à gagner partie par partie et pourquoi vous vous déplacez.”, “Avec ces changements, nous espérons que le système de classement sera beaucoup plus facile à comprendre, plus juste et plus difficile de perdre des rangs rapidement les jours où le jeu ne fonctionne pas.”écrit Riot dans les notes de mise à jour.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord