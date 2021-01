Du coup, plusieurs jeux DSiWare ont disparu de l’eShop 3DS. Est-ce le début de la fin pour le magasin virtuel de l’ordinateur portable?

Petit à petit et de manière discrète, Nintendo Il a déjà commencé à nettoyer les magasins numériques de ses anciennes consoles. Cette semaine, les utilisateurs ont signalé que les jeux appartenant au DSiWare de la eShop de la 3DS ont été retirés sans préavis, ou du moins dans des magasins dans certaines régions du monde comme l’Amérique.

Comme indiqué, les titres concernés par ce nettoyage sont ceux qui sont sortis avant la mi-mai 2011 et qui, principalement, ont été lancés pour la boutique numérique Nintendo DSi. Parmi les jeux qui ont été retirés, certains comme Shantae: Risky’s Revenge, Dr Mario Express, Asphalt 4: Elite Racing, M. Driller: Drill Till You Drop, Aura-Aura Climber, Zenonia, parmi tant d’autres.

S’il est vrai que le DSi Ware a été abandonné en 2017, il était toujours possible d’obtenir ses jeux dans l’eShop du 3DS. Si la disparition de celui qui est rapporté aujourd’hui est le produit d’une décision du grand N lui-même et non d’une erreur comme beaucoup le croient, alors de tels titres deviendraient désormais impossibles à obtenir sur les ordinateurs portables de la famille 3DS.

Il est important de noter que jusqu’à présent la disparition n’a été signalée que dans les magasins numériques en Amérique. Il reste à voir si la même chose s’est produite dans le L’Europe  et Japon mais, si c’est intentionnel, alors probablement la même chose se produira bientôt dans ces régions.

Fait intéressant, quelque chose de similaire s’est produit à la fin de l’année dernière PlayStation Store lorsque Sony a annoncé qu’il cesserait de vendre des titres PSP, PS Vita et PS3 dans les versions du magasin pour les navigateurs Web et les appareils mobiles. S’il est encore possible d’acquérir des jeux numériques pour ces plateformes au sein des mêmes consoles, beaucoup considèrent que ce mouvement pourrait signifier le début de la fin pour le PS Store dans les systèmes précités.

