La version mobile du jeu Armature Studio coûtera 10,99 euros.

Il y a quelques jours on vous a dit une nouvelle surprenant mais en même temps très intéressant pour les amoureux de RPG et la metroidvania. Bloodstained: Ritual of the Night a annoncé sa sortie pour les appareils mobiles et le jeu de Studio Armature arriverait pour Android et iOS à une date précise à être annoncée. Eh bien, même si nous n’avons pas d’informations sur le jour exact, nous savons déjà ce que fenêtre de lancement.

Le jeu arrivera sur vos smartphones en décembre et cela coûtera 10,99 euros en Europe (9,99 $ sur les autres marchés). Dans l’App Store, il apparaît comme date prévue départ le 4 décembre, mais ce n’est pas confirmé à 100%. De plus, NetEase Games et ArtPlay ont annoncé que le pré-inscription afin que la boutique en question vous avertisse dès que le jeu est disponible à l’achat et au téléchargement, à la fois en Jeu de Google comme dans le Magasin d’applications, plates-formes où le titre sera.

Cette version de smartphone Ce n’est pas un port à utiliser, mais est totalement adapté à l’environnement des appareils mobiles, avec un contrôle adapté et même un interface utilisateur conçu pour s’adapter à ce type d’appareil. Bien sûr, les créateurs assurent que le jeu sera tout aussi bon graphiquement et il n’aura aucune différence avec les versions console ou PC.

La version mobile de Bloodstained: Ritual of the Night sera disponible tous les DLC et une assurance qui permet de continuer à augmenter ventes fantastiques de ce grand jeu, qui a déjà dépassé le million d’exemplaires distribués dans le monde. Si vous n’avez pas encore goûté au jeu et que vous y êtes intéressé, vous pouvez vous rappeler notre analyse du jeu vidéo.

