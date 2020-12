Sanglant: Rituel de la nuit C’est l’un de ces titres qui a eu un post-partum vraiment cahoteux. Et c’est que, le titre du père du genre metroidvania (Kōji Igarashi), n’a rempli aucune des caractéristiques promises dans sa campagne sur Kickstarter. Ceci, combiné à une série de fardeaux techniques, a rendu le jeu (malgré sa qualité incontestable) quelque peu terne dans une certaine mesure. Cependant, depuis lors, 505 Games n’a cessé de travailler sur le titre, améliorant les lacunes jouables et ajoutant beaucoup de contenu, qui comprend même de nouveaux personnages. Et maintenant, un nouveau mode de jeu qui ravira les plus nostalgiques.

Et c’est que le profil officiel du titre qui nous concerne ici a annoncé une nouvelle mise à jour, dont le lancement est prévu pour Janvier 2021, qui ajoutera un nouveau mode de jeu. Dit nouveau contenu, baptisé «Mode classique«, Nous permettra de nous battre avec toutes sortes d’êtres à travers 5 niveaux conçus avec un gameplay beaucoup plus traditionnel et classique. Par exemple, le tweet du développeur avec une petite vidéo à l’apéritif.

Le mode classique ramène un gameplay à l’ancienne en combattant à travers cinq niveaux de démons et en défiant les boss mortels de Gebel. Le nouveau mode arrive gratuitement en janvier! #BloodstainedROTN pic.twitter.com/8a76P7nVEp – Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) 23 décembre 2020

Qu’as-tu pensé de l’annonce de ce nouveau mode de jeu pour Bloodstained: Ritual of the Night? Il est à noter qu’à cette occasion, nous recevrons cette mise à jour simultanément par rapport au reste des plateformes.

