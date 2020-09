Dès sa première représentation lors de la première manche de L’Amérique a du talent, Roberta a époustouflé les juges Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel et Sofia Vergara ainsi que le public en direct. Après une belle interprétation de « Shallow » de Lady Gaga, elle a reçu une ovation debout et le premier buzzer doré de Vergara, l’envoyant directement aux spectacles à Hollywood.

Elle a suivi sa performance à couper le souffle deux semaines plus tard. Roberta de America’s Got Talent a chanté « You Say » de Lauren Daigle, une fois de plus stupéfiant les juges et l’Amérique. Les supporters américains de l’AGT ont voté pour qu’elle se qualifie pour les demi-finales.

Dans sa première performance AGT depuis l’âge de 11 ans une semaine plus tôt, Roberta a repris une chanson de l’une de ses idoles, Pink, selon America’s Got Talent. Son interprétation sincère de « What About Us? » a terminé la première nuit des représentations en demi-finale en beauté. Tout le monde a été encore une fois bouleversé par son chant, avec Vergara disant: «Soyez vous-même – parce que vous êtes parfait! Chaque fois que vous sortez, vous devenez de mieux en mieux. « À ce stade de la compétition, les juges passent au second plan car les décisions sont prises par le vote américain. Un jour plus tard, l’animateur Terry Crews a annoncé que les cinq finalistes partaient, y compris Roberta, qui est tombée au sol en pleurant.

Le jeune italo-américain chante depuis l’âge de trois ans. En tant qu’ingénieur pour une radio locale, son père lui a transmis son amour et son talent pour la scène, partageant la scène avec elle localement pendant des années. Le chant de Battaglia n’est pas la seule chose qui a conquis le cœur de l’Amérique. Après sa première représentation, elle a révélé qu’elle avait fait face à l’intimidation à l’école, une réalité qui sonne vraie pour de nombreux enfants. Les juges n’ont pas tardé à offrir leur soutien. « Il y a une façon de gagner les brutes », a déclaré le magnat Simon Cowell, « c’est en étant heureux et en réussissant. Les brutes sont toujours menacées par des personnes talentueuses, donc d’une manière étrange, c’est un compliment. » Vergara était le suivant en ajoutant, « voyons qui va vous intimider après ça », avant de pousser le buzzer doré et d’envoyer la foule dans une frénésie.

De nombreux fans espèrent que cette talentueuse petite dame gagnera un million de dollars sur L’Amérique a du talent et elle peut simplement atteindre cet objectif … bonne chance, Roberta!

