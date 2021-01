Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Roblox Corporation, la société à l’origine du jeu du même nom: Roblox, a augmenté sa valeur commerciale en 2020 et la pandémie de coronavirus lui a apporté un succès sans précédent, atteignant une valeur multipliée par 7.

Tu peux lire: Seulement en 2020, League of Legends a généré plus de 1,75 milliard de dollars

Selon ., lors de sa dernière ronde de financement, la société était évaluée à plus de 29,5 milliards de dollars. C’est un chiffre tout à fait énorme si l’on considère qu’au début de 2020 Roblox Corporation n’était évalué qu’à 4 milliards de dollars, cela représente une croissance de 600% tout au long de 2020.

Le rapport annuel de SuperData explique également ce succès et c’est que Roblox se positionne comme le troisième jeu gratuit avec les revenus les plus élevés de 2020, devant des géants tels que Free Fire et League of Legends.

Mais les réalisations ne se traduisent pas seulement en argent et la popularité du jeu augmente également, enregistrant l’année dernière plus de 50 millions de joueurs dans l’une des créations Roblox uniquement.

Roblox Corporation prévoit de devenir publique par le placement direct des actions. Ce qui fait de Roblox, avec une valorisation proche de 30 milliards de dollars, une entreprise plus grande que les géants du jeu vidéo tels que Take-Two (23,81 milliards) et Ubisoft (11,94 milliards)

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord