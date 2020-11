Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite: Battle Royale a été le théâtre de concerts qui ont été un succès grâce à la réponse de sa communauté. D’autres titres populaires veulent suivre cette voie et offrir à leurs joueurs l’opportunité de profiter ensemble d’événements spéciaux.

C’est le cas de Roblox, qui proposera aujourd’hui un concert attendu par nombre de ses utilisateurs. La présentation aura lieu très prochainement, car elle aura lieu aujourd’hui dans quelques heures. Si vous souhaitez participer, voici les détails les plus importants, tels que l’heure et le calendrier de l’événement.

Lil Nas X donnera un concert spécial sur Roblox

Roblox Corporation a rapporté que son grand événement d’aujourd’hui est en charge de Montero Lamar Hill, rappeur américain mieux connu sous son nom de scène Lil Nas X. Le concert aura lieu à 15h00, heure de Mexico.

La société a préparé un contenu spécial pour la présentation, afin que les joueurs puissent obtenir et équiper leur avatar avec des équipements en édition limitée. Parmi les articles, il y aura des accessoires tels que des écouteurs, des visières, des chapeaux, des sacs à dos et plus encore, le tout avec une touche unique pour l’événement.

Pour pouvoir profiter du concert, il vous suffit de vous rendre sur ce lien et de vous connecter avec votre compte de jeu. À l’intérieur du titre, vous trouverez une scène virtuelle où vous pourrez célébrer avec d’autres membres de la communauté.

«Rejoignez-moi pour cet événement unique et immersif créé exclusivement pour Roblox. Préparez-vous pour un concert épique avec certaines de mes chansons préférées, la sortie de mon nouveau single et bien plus », a déclaré Lil Nas X. Voici une bande-annonce de l’événement:

Et maintenant, le moment que vous attendiez tous: une performance virtuelle inédite de @LilNasX.

Ce spectacle unique en son genre ouvre la voie à partir de 13 h PST dans le Lil Nas X Concert Experience sur #Roblox: https://t.co/SPfShfbTev #RobloxPresentLNX #LilNasXHoliday pic.twitter.com/A8A4bMBBoY – Roblox (@Roblox) 14 novembre 2020

Roblox Corporation a recommandé que les joueurs arrivent au moins 10 minutes avant l’événement, car ainsi ils auront une place garantie. De plus, aucun autre joueur ne sera admis lorsqu’il ne reste que quelques minutes avant le début du concert.

Roblox est disponible sur Xbox One, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.