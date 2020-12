La société propose une réduction énorme pour l’un de ses robots les plus vendus.

Écrit par María Veiga dans Offres

Les robots Roborock sont un assurance nettoyage pour toute maison. Leurs fonctionnalités avancées et leur facilité d’utilisation, parmi de nombreux autres aspects, confèrent à ces produits une polyvalence et une efficacité toujours souhaitées dans tout achat.

Tout ce qui a été discuté ci-dessus acquiert une dimension de plus grande importance lorsque nous parlons de cadeaux. La saison de Noël nous invite à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et cela implique aussi obtenir les bons détails pour nos proches.

À un moment comme celui-ci où l’hygiène a acquis une pertinence capitale au quotidien, opter pour un robot aspirateur en cadeau peut être une option à vraiment envisager. Avec lui, nous dirons à la personne gracieuse – ou à nous-mêmes, que nous devons aussi nous livrer – que A un aspect de moins à s’inquiéter Eh bien, tout ce qui concerne le nettoyage (aspiré, balayé et essuyé) Ce sera au robot. La technologie a été inventée pour quelque chose, non?

Si vous décidez enfin d’un cadeau aussi impressionnant que celui-ci, vous serez intéressé de savoir que, parmi la large gamme d’appareils de nettoyage Roborock, la firme a lancé des remises spéciales très intéressantes pour une durée limitée. Parmi eux, le robot se démarque S6 Pure avec ni plus ni moins de 100 euros de réduction par rapport à son prix habituel, séjour à 399 euros.

Aucune saleté ne s’échappera du S6 Pure

L’aspirateur robot S6 Pure est le l’aspirateur le plus abordable de la gamme Roborock qui intègre le capteur LiDAR, se vantant qu’il n’est pas nécessaire de débourser une somme énorme pour profitez de la technologie de pointe du marché. Grâce à lui, le S6 Pure retrace de manière totalement autonome parcours de nettoyage plus efficace et plus rapide, et se met au travail sur la surface sélectionnée.

De plus, grâce au capteur LiDAR susmentionné, cet aspirateur robot Roborock reconnaît automatiquement les différentes pièces de la maison, même sur différents sols, et les aspire et les nettoie en appuyant sur un bouton. Peut être délimité zones interdites dans les différentes usines, murs invisibles qu’il ne peut pas transgresser et même zones sans frottement à travers lequel seul votre rouleau d’aspiration passera.

Pour plus d’inri, depuis l’application de signature elle-même, il est possible planifier le nettoyage avec des jours et des heures appropriés pour chaque utilisateur et préparez le plan hebdomadaire en quelques secondes. Tout est confort!

Mais attendez, il y a plus dans l’application. En plus des horaires et de la zone, l’application smartphone Roborock permet également à l’utilisateur contrôle de n’importe où plus d’aspects du S6 Pure. Ainsi, de la paume de votre main, vous pouvez régler la puissance d’aspiration que vous devriez utiliser sur chaque type de sol, très utile si vous allez passer l’aspirateur sur des tapis, par exemple, ou des surfaces plus sales que vous devez influencer ou faire ressortir leur plein potentiel.

Autres particularités et où profiter de l’offre S6 Pure

En plus de tout ce que nous vous avons dit, un autre aspect important du S6 Pure est son réservoir d’eau de grande capacité. Ce robot Roborock a une capacité de Stockage de 180 ml ce qui se traduit par la possibilité de frottez une surface de 150 mètres carrés sur une seule charge. Tout aussi pertinent est l’énorme puissance d’aspiration qu’il possède, en particulier 2 000 Pa, Grâce à quoi ni les paillassons ni les poils d’animaux emmêlés ne survivront.

Concernant votre façon de travailler, l’intégration du système de navigation LiDAR vous permet de vous déplacer en toute simplicité, esquiver les obstacles sur son chemin grâce au laser. En complément, votre Méthode de nettoyage en forme de Z garantit qu’aucun coin n’est laissé non nettoyé.

Enfin, si tout cela ne suffisait pas, vous n’aurez même pas à vous soucier de le charger, car le Roborock S6 Pure retourne seul à sa station de charge et vous réapprovisionnerez en énergie pendant que vous ou le destinataire de votre cadeau continuez à profiter de son temps libre.

Du 20 décembre au 6 janvier Vous pouvez acheter le robot aspirateur Roborock S6 Pure à une remise de 100 euros chez Fnac, MediaMarkt et El Corte Inglés Au prix de 399 euros. Profitez de l’offre exclusive tant qu’elle est valide, nous ne voulons pas de réclamations par la suite!