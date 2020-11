Ce vendredi noir, les offres sont propres et vous tiennent au courant.

Le Black Friday est en plein essor et tous les magasins du monde entier reçoivent déjà des milliers et des milliers de visites de curieux à la recherche d’une bonne affaire qui, dans une plus ou moins grande mesure, Ils ont attendu toute l’année. Aujourd’hui, nous présentons une liste de produits essentiels au jour le jour qui ont considérablement baissé leur prix.

D’AliExpress, à El Corte Inglés, en passant par Amazon, tous ces produits ils vous sortiront de la hâte, vous aidera à nettoyer votre maison et sera pour un usage quotidien. Des réductions comme celles-ci que vous ne verrez pas dans de nombreux endroits. Ceux-ci sont le X produits les plus réduits et avec le meilleur rapport qualité / prix du marché le Black Friday 2020.

Ventes du Black Friday 2020 sur le net

Roborock S6 MaxV

Si vous voulez l’un des robots aspirateurs le plus complet du marché, n’hésitez pas et procurez-vous ce Roborock S6 MaxV. Vous avez des animaux domestiques et vous voulez savoir ce qu’ils font à tout moment ou pendant le nettoyage? Ce robot vous montrera des images en direct de ce qui se passe dans votre maison avec les dernières mises à jour reçues. Ce Black Friday peut être le vôtre moins cher que jamais grâce à une remise de 100 € supplémentaire.

Le produit phare de Roborock arrive avec un cartographie laser-lidar, avec double caméra frontale et un puissant processeur Qualcomm. Avec tout cela, ce Roborock S6 MaxV connaît les espaces mieux que quiconque et les évite nettoyage plus efficace. Sa fonction de récurage et son Puissance 2500 PA l’aspiration en font un indispensable dans votre maison. N’en doute pas.

Souris SteelSeries Sensei Ten

C’est l’une des souris les plus polyvalentes que nous connaissons. Issue d’une firme spécialisée dans les périphériques, ce Sensei Ten de SteelSeries nous apporte le non négligeable 18000 DPI, avec capteur optique TrueMove Pro, dans un design ambidextre et chargé de boutons entièrement programmables. Un total de 8 sont les boutons que nous pouvons configurer à notre goût.

Amazfit Stratos Pace 2

L’une des montres intelligentes de sport Amazfit les plus puissantes du marché. Nous avons une lunette en céramique, résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression, parfait pour faire des triathlons car il ne mesure même pas le saturation en oxygène du sang. Sa batterie nous donne une autonomie de 5 jours avec une utilisation maximale, et nous pouvons emmener notre musique où nous voulons. Leur 16 modes sportifs intégré échouera avec une telle utilisation que vous allez lui donner.

Roborock H6

Avez-vous rêvé d’avoir un Aspirateur à main Sans fil et avec assez de puissance pour nettoyer chaque coin de votre maison? Ce Roborock H6 est ce que vous cherchiez depuis tout ce temps.

ses batterie lipo et la grande variété d’accessoires en font un produits de nettoyage ménagers. Maintenant que nous passons plus de temps à l’intérieur, nous aimons qu’il soit bien entretenu, et quoi de mieux qu’avec cet aspirateur. Avec une Puissance d’aspiration de 150AW faites de cet aspirateur un incontournable de votre maison.

Vous pouvez enlever les poils de tapis, des canapés, le plancher de votre siège auto et bien d’autres endroits que vous n’aviez pas atteint auparavant. ses poids ultra léger Ils le rendent très facile à manipuler lors d’un nettoyage prolongé, ce qui est apprécié. Son efficacité est telle qu’elle promet éliminer jusqu’à 99,99% des allergènes. Quelque chose que les personnes allergiques apprécieront dans leur âme.

Téléviseur Samsung QE55Q95T

L’une des technologies à la mode est sans aucun doute le QLED qui atteint une plus grande luminosité et couleurs très vives dans n’importe quelle situation. Ce modèle Samsung 2020 bénéficie d’une remise très importante. Nous avons devant nous une télévision de 55 pouces avec une résolution 4K, une luminosité de 2000 nits, qui peut reproduire jusqu’à 100% du volume de couleur et dont le son est spectaculaire grâce à son 4 haut-parleurs intégrés. Obtenez un cinéma maison sans projecteur avec cette offre.

Redmi Note 9 Pro

L’un des terminaux puissants de Xiaomi dans le milieu de gamme est ce Redmi Note 9. Terminal qui est une continuation du succès que le passé Redmi Note 8 Pro a déjà atteint. Cette neuvième version nous apporte un processeur Snapdragon 720G, 6 Go RAM, mémoire interne de 64 Go (extensible), une Pantalon de 6,67 pouces avec résolution Full HD +, batterie presque sans fin de 5020 mAh avec charge rapide et un appareil photo … Oh quel appareil photo, avec quatre objectifs de 64, 8, 2 et 5 mégapixels signés Samsung.

Barre de son Samsung HW-N400

Avec l’achat d’un téléviseur vient sans aucun doute celui d’une barre de son de très haute qualité comme celle-ci. Ce Samsung HW-N400 monte 2 canaux avec 2 woofers et 2 tweeters large gamme, ce qui lui donne un qualité sonore incontestable. Merci à votre connexion bluetooth, nous pouvons connecter cette barre à notre téléviseur et oublier d’utiliser plus de commandes que notre téléviseur. ses Puissance de 22 W RMS c’est plus que suffisant pour profiter de vos films ou de votre musique préférée.

