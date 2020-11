Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 14:43

Bien que Sony et Microsoft aient déjà mentionné que pratiquement tous les jeux PS4 et Xbox One seront rétrocompatibles avec PS5 et Xbox Series X | S, il est toujours bon d’avoir une confirmation directe des développeurs. De cette façon, aujourd’hui, Rockstar a révélé une liste de titres dont vous pourrez profiter dans la prochaine génération grâce à cette fonctionnalité.

Que ce soit au moyen d’un disque physique ou d’un téléchargement numérique, Rockstar a confirmé que ses jeux de cette génération qui sortent pourront être appréciés sur les nouvelles plates-formes de Sony et Microsoft. La chose intéressante à ce sujet est que, en plus de GTA V et Red Dead Redemption 2, jeux de la Xbox, 360 et PS2 d’origine qui peuvent être obtenus dans les magasins virtuels de leurs plates-formes respectives, sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X | S. Ci-dessous vous pouvez connaître la liste exacte:

Jeux rétrocompatibles pour Xbox 360 et la Xbox d’origine:

-Bully édition de bourses d’études

-Grand Theft Auto IV

-Grand Theft Auto: épisodes de Liberty City

-Grand Theft Auto San Andreas

-Midnight Club: Los Angeles

-Red Dead Redemption

-Rockstar Games présente le tennis de table

Titres PlayStation 2 disponibles sur PlayStation 4 depuis le PlayStation Store qui seront également présents:

-Brute

-Grand Theft Auto III

-Grand Theft Auto San Andreas

-Grand Theft Auto Vice City

-Chasse à l’homme

-Max Payne

-Red Dead Revolver

-Les guerriers

Quant au transfert d’informations, vous pouvez utiliser le cloud ou une clé USB pour cela. Vous pouvez en savoir plus sur ce processus sur PS5 ici. De même, ceux qui jouent à GTA Online sur PS4 jusqu’au lancement de la version de prochaine génération, ils recevront un million de dollars dans ce titre chaque mois.

Via: Déclaration officielle

Mots clés: GTA, GTA V, Playstation 2, Playstation 4, Playstation 5, PS2, ps4, PS5, red dead redemption, red dead redemption 2, Rockstar, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X New Assassin’s Creed Valhalla gameplay s’exécutant nativement dans la série X

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.