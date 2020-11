Les jeux PS2 disponibles sur le PS Store seront pris en charge. Dans la série X, toute la marque

Ces dernières semaines, plusieurs entreprises ont présenté des aspects détaillés de la rétrocompatibilité et des améliorations à vos jeux dans PS5 et Xbox Series X, les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft respectivement. Ubisoft ou, plus récemment EA, ont donné des détails à ce sujet, et maintenant c’est Rockstar qui ajoute pour préciser le fonctionnement de leurs titres dans les nouveaux systèmes.

Le studio responsable de sagas comme GTA ou Red Dead, a publié une entrée dans laquelle il a détaillé lequel de ses titres fonctionnera sur Xbox Series X et lequel sur PS5. Évidemment, bien sûr, que GTA V ou Red Dead Redemption 2, leurs propositions de génération actuelle, iront sans problème sur les deux machines.

Pour Xbox Series X, l’étude indique que tous vos jeux rétrocompatibles sur Xbox One seront rétrocompatibles sur la nouvelle console de la société Redmond. La liste est la suivante:

Bully édition de bourses d’études

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: épisodes de Liberty City

Grand Theft Auto San Andreas

Club de minuit: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games présente le tennis de table

Sur PS5, ils indiquent que Jeux PS2 actuellement disponibles sur le PS4 PS Store ils fonctionneront correctement dans la nouvelle génération. Ils sont les suivants.

Brute

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto Vice City

Chasse à l’homme

Max Payne

Revolver Red Dead

Les guerriers

