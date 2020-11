En 2018, Rockstar Games a publié la suite de Red Dead Redemption sur PS4 et Xbox One, depuis lors, le jeu s’est étendu sur PC, Google Stadia, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Au moment du lancement, Red Dead Redemption 2 a été promu l’un des meilleurs jeux solo, un fait qui demeure aujourd’hui. Cependant, Rockstar Games ne s’est pas concentré de manière significative sur l’expérience solo, préférant plutôt améliorer Red Dead Online, le expérience multijoueur en ligne.

Depuis son lancement, il y a eu toutes sortes de rumeurs et de fuites affirmant que le DLC solo était en préparation. Cependant, parlant à un développeur de Rockstar Games lors d’une nouvelle interview avec Games Radar, interrogé sur l’avenir du jeu et la possibilité d’un nouveau DLC solo, Tarek Hamad a souligné que l’équipe était concentrée sur Red Dead Online.

Red Dead Redemption 2 | Rock star

“En ce moment, l’équipe se concentre sur construire sur et dans le monde de Red Dead Online“Hamad a clarifié.” Ce monde, cette époque, offre de nombreuses possibilités pour raconter des histoires et introduire un large éventail de personnages différents, qui peuvent tous être expérimentés seul ou avec un groupe entier. Il est vraiment important pour nous de nous assurer que chaque type de joueur puisse vivre les histoires que nous avons à raconter et contrôler la façon dont il vit tout cela dans Red Dead Online. “