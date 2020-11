Il y a quelque temps, le développeur indépendant The Deep End Games a lancé une campagne de financement participatif via la plate-forme Kickstarter pour son deuxième travail après Perception, et la vérité est qu’après un mois, il obtient de bons résultats, à tel point qu’il a déjà a assuré sa future sortie sur la console hybride de Nintendo. Il s’agit de Romancelvania, une parodie croisement entre le genre bien connu d’exploration et de plateforme – communément appelé Metroidvania– et un jeu de rencontres mais le plus extravagant, puisque nous devons trouver nos monstres idéaux pour habiter notre château personnel, assumant le rôle d’un vampire playboy ou playgirl qui doit utiliser son fouet dans ce cas pour combattre (?) et se frayer un chemin vers les garnisons d’éventuels candidats pour convaincre. Pour le moment, ce titre curieux et frappant est en développement, il n’y a donc pas encore de date de sortie exacte, bien qu’il soit attendu plus ou moins pour Octobre 2021, en attente de confirmation à mesure que ces périodes de l’année se rapprochent.

Bande-annonce de Romancelvania (Nintendo Switch)

Romancelvania est une parodie amoureuse de Metroidvanias et un remake de la datation dans les jeux. C’est un RPG qui propose des combats en profondeur basés sur les armes et la magie, des plates-formes basées sur l’exploration et un casting de beaux monstres auxquels vous ne pourrez pas résister. Vous incarnez le légendaire vampire playboy lui-même, Drac, alors qu’il se bat et se fraye un chemin à travers la Transylvanie. Après avoir été recruté à contrecœur par le Grim Reaper pour jouer dans une “émission de télé-réalité”, il a pour mission de trouver les monstres les plus éligibles au monde, de les faire emménager dans son manoir et de restaurer son ancienne gloire en tuant tout dans sa vie. Il a passé. sur le chemin. Présentation de Thirsty Metroidvania – Frayez-vous un chemin à travers la Transylvanie, rencontrez des monstres farfelus, fabriquez des armes, apprenez la magie et plus encore. Construisez votre château: développez le manoir du groupe en persuadant davantage de membres de la distribution de s’installer et de décider où vivent les monstres pour obtenir des bonus de statistiques et de compétences. Voir également Profitez du spectacle: emmenez les membres de la distribution à des dates originales, massez votre bien-aimé pour débloquer plus d’options de conversation et passez du temps à connaître ces beautés surnaturelles.

