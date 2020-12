Netflix récemment publié Rompan Todo, une série documentaire qui plonge et traverse l’histoire du rock en Amérique latine. Il s’agit d’une production créée par Nicolás Entel et dirigée par Picky Talarico. En production, ils se retrouvent, ainsi que Gustavo Santaolalla, un pilier à la fois dans le documentaire et dans l’histoire qui y est racontée.

Il ne fait aucun doute que l’Amérique latine est un territoire fascinant. Chez Rompan Tout peut s’apprécier, à travers des thèmes culturels, politiques et sociaux, la richesse et la complexité de ce grand territoire. Dans les 6 épisodes qui composent la série documentaire, l’histoire du rock est racontée depuis les années 1950. Ces années lointaines qui ont marqué à jamais le cours de la musique et des expressions culturelles.

Bien que le sous-titre de Rompan Todo dise qu’il parle de l’histoire du rock en Amérique latine, la vérité est qu’il se concentre sur plusieurs pays clés tels que: Argentine, Chili, Mexique, Uruguay et Colombie, principalement. Il est vrai que leur mouvement a complètement influencé le continent et exprimé la jeunesse de millions de jeunes au fil des décennies. Si nous travaillons sur une autre saison, il serait intéressant d’aborder d’autres thèmes et d’autres pays qui ont également connu leurs propres mouvements musicaux et, oui, sociaux, ce qui est profondément lié au rock.

De “La Bamba” à “Florecita Rockera”

Dans Rompan Tout part du succès de Richie Valens, La Bamba, pour raconter sa longue histoire. Et c’est que cette chanson et la carrière éphémère de Valens ont été décisives pour de nombreux jeunes de l’époque, parmi lesquels des musiciens qui commenceraient à faire du rock en espagnol, chose impensable dans ces années-là. Des groupes mexicains comme Los Locos del Rhythm et Los Teen Tops avaient une grande renommée et leur son a atteint d’autres pays d’Amérique latine.

La graine de roche portait ses premiers fruits et bientôt le sud du continent ne cesserait de s’exprimer à travers ce genre qui se transforme, grandit, resserre mais ne disparaît pas. C’est ainsi que Rompan Todo nous amène à passer en revue l’énorme histoire du rock en Amérique latine depuis des décennies et des mouvements. Un point en faveur de cette série documentaire est que Ce sont les principaux musiciens de cette histoire qui nous emmènent par la main à travers les moments les plus marquants et les représentants de l’histoire du rock.

C’est ainsi que nous pouvons voir d’Enrique Guzmán jusqu’aux musiciens de rock contemporain du continent. Gustavo Santaolalla lui-même en fait partie et, bien sûr, raconte l’histoire de Rompan Todo. Et c’est que ce musicien argentin ne fait pas seulement partie de la production de la série, mais est un personnage clé de l’histoire du rock en Amérique latine. En plus de sa propre musique, il a produit quelques-uns des groupes les plus importants de l’époque, tels que La Maldita Vecindad, Café Tacuba et Molotov.

Crise et rock en Amérique latine: tout casser

L’histoire du rock en général est liée à des moments historiques et sociaux. Ce genre a toujours accompagné des jeunes de différentes générations pour élever la voix, se rebeller ou se dissocier de l’établi. Le rock a toujours été et sera lié à la rébellion, et en Amérique latine, il y en a beaucoup. Comment ne pas l’avoir dans un territoire marqué par le colonialisme et la regrettable intervention des États-Unis dans chacun des pays d’Amérique du Sud.

Comme nous le savons bien, cette intervention mettrait au pouvoir divers personnages sinistres et terribles dans de nombreux pays d’Amérique latine. Ceci, bien entendu, aggraverait la crise politique, sociale et économique dans ces endroits; crise qui à bien des égards marquerait les expressions culturelles, y compris la musique et le rock.

C’est surprenant, excitant mais aussi dévastateur, la façon dont Rompan Todo tisse l’histoire sociale de l’Amérique latine et du rock. Ils nous expliquent le besoin de crier, de danser, de chanter; aussi pour s’évader, pour profiter. Sans aucun doute, cette série documentaire est un titre pour les amateurs de rock, pour ceux qui ont eu la chance d’aller à des concerts, de faire des choses folles, de se faire pousser les cheveux et de lever les poings en criant un refrain à pleins poumons.

Rompan Todo est disponible sur Netflix depuis le 16 décembre dernier pour tous ses abonnés.

