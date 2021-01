Egoland suit son cours. Les streamers les plus célèbres d’Espagne et d’Amérique latine se rencontrent jour après jour Rouille, nous laissant des moments qui rassemblent des millions de téléspectateurs. Si grâce à eux vous vous êtes intéressé à ce jeu vidéo de survie, seul ou en compagnie, vous devez prendre en compte certains concepts de base.

Le premier et le plus important est savoir utiliser les deux outils avec lesquels vous commencez votre aventure. À Rust, vous commencerez votre voyage avec une torche et une pierre. Sur le premier, il y a plein de présentations. Au lieu de cela, la pierre sera d’une importance vitale pour obtenir des ressources. Grâce à lui, vous pourrez fabriquer vos premiers vêtements et armes, indispensables pour vous défendre.

Rust | Studios Facepunch

Le deuxième aspect à considérer est la construction d’une maison. Dans la rouille vous devriez avoir un endroit pour stocker les ressources, mais aussi le besoin de dormir pour se ressourcer. L’importance du sac de couchage va encore plus loin, car ce n’est qu’avec lui que vous pouvez sauvegarder la partie. Un conseil supplémentaire, sélectionnez un bon endroit pour créez votre maison, si possible entouré de ressources et loin des dangers sous forme de joueurs.

Vous avez déjà des outils, des armes et une maison pour mettre des ressources et dormir. Votre prochaine étape dans Rust n’est autre que de vous faire des alliés. Comme dans tout film post-apocalyptique, vous rencontrerez des gens sympathiques et réceptifs. D’autres par contre, bien au contraire. Bien sûr, la confiance en Rust ne tient qu’à un fil, alors les trahisons sont à l’ordre du jour. Fait attention!

Les dangers sont constants sur l’île, alors gardez vos yeux à l’affût de tout mouvement possible. Des animaux aux joueurs et bien sûr aux PNJ. En cas de doute Notre meilleur conseil est de se cacher et de ne pas attirer l’attention. Enfin, nous vous recommandons vivement de continuer à progresser dans l’acquisition de nouveaux outils. Fabriquer une hache de pierre, par exemple, permettra de mieux obtenir des ressources et donc plus de possibilités de se défendre.