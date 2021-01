Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’année se termine et les récompenses pour les meilleures choses de 2020 sont partout et dans tous les domaines. Mais en parlant de quelque chose qui nous préoccupe, le magazine spécialisé dans l’informatique, PC GAMER, a déjà choisi le meilleur matériel de cette année et ce sont de très bons composants.

Quant au meilleur GPU de cette année, la discussion n’admet aucun autre prétendant. Carte graphique Nvidia RTX 3080 C’est le vainqueur incontesté, à la fois pour sa puissance et ses performances impressionnantes et son faible coût (par rapport au 3090 haut de gamme). Il faut penser que cette carte coûte près de la moitié de ce que valait la 2080 Ti à l’époque.

En revanche, le trône du meilleur processeur de cette année revient au AMD Ryzen 5 5600X. Ce processeur à 299 $ a des performances très étonnantes, similaires à l’Intel i9-10900K haut de gamme à 540 $. Comme certains le savent peut-être déjà, déjà dans les derniers niveaux de prix, ces produits ont des sauts abyssaux dans leurs valeurs, bien que les rendements aient de très petites variations. Son support pour PCie 4.0 est un vrai plus, car il est livré avec son propre refroidisseur hautement recommandé. Clairement, il n’a pas les 12 cœurs et 24 threads que le I9 et le Ryzen 9 ont, mais avec ses 6 cœurs et 12 threads, il est suffisant et suffisant pour exécuter n’importe quel jeu pendant plusieurs années.

Quant aux cartes mères, le ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero était le gagnant cette fois. Conçue pour faire fonctionner les processeurs AMD Ryzen 5000 actuels, cette carte mère est celle si votre truc est l’overclocking et la mémoire ultra-rapide. De toute évidence, ses 400 $ n’en font pas une carte bon marché, mais elle possède toutes les fonctionnalités qu’un haut de gamme devrait avoir.

Les périphériques ont également eu leurs distinctions. Le meilleur casque de jeu est le Razer BlackShark V2 Pro, le meilleur clavier va au Logitech G915 TKL et la meilleure souris est prise par Razer DeathAdder Pro V2.

Vous pouvez voir tous les gagnants ici.

