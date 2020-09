Une image qui vient directement de Chine nous a permis de comparer, directement, la taille et le design des RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070, les trois cartes graphiques que NVIDIA a récemment introduites lors de l’annonce de la série RTX 30, et la vérité est que nous pouvons dire clairement que la taille compte, et beaucoup.

Regardez le RTX 3090, il est énorme, et il est évident que cela laissera inutile trois emplacements d’extension. Pour sa part, le RTX 3080 a une taille plus petite et tout semble indiquer qu’il n’occupera que deux emplacements d’extension. Enfin, nous avons le RTX 3070, qui C’est le plus petit et le plus compact des trois, bien qu’il occupera également deux emplacements d’extension.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, la taille compte beaucoup pour les cartes graphiques. pour trois bonnes raisons:

Déterminez l’espace dont nous aurons besoin dans notre châssis. Personne n’aime l’idée d’acheter une carte graphique uniquement pour constater que vous n’avez pas assez d’espace pour la monter, ou que vous devez jongler avec le système de refroidissement pour lui faire de la place.

Il est également lié à la qualité du système de refroidissement qu’il intègre. Ce n’est pas un maximum absolu, c’est-à-dire qu’il y a des exceptions, mais normalement une carte graphique plus grande peut monter un système de refroidissement plus puissant.

Enfin, il y a le problème des slots d’extension qui nous laisse bloqués. Gardez à l’esprit que même si on se retrouve avec une carte graphique qui occupe deux slots, il est possible que la largeur de son système de refroidissement atteigne un troisième slot.

Nous allons avoir besoin d’un châssis large pour monter un RTX 3090

Évident. Je dois dire que le format me rappelle beaucoup ma GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super OC, un modèle qui possède un énorme système de refroidissement et occupe également trois slots d’extension. Cependant, le RTX 3090 est encore plus grand, puisque ma carte graphique mesure un peu plus de 28 centimètres de long, et celle-là dépasse 31 centimètres.

En revanche, le RTX 3080 évolue à une échelle plus raisonnable, et le RTX 3070 devrait s’intégrer sans problème dans la plupart des châssis qui existent aujourd’hui, car il est beaucoup plus compact. Avant de terminer je vous laisse les spécifications complètes de ces cartes graphiques, ainsi que leurs mesures pour que vous sachiez si vous pouvez les monter sur votre PC, ou si au contraire vous auriez besoin d’un nouveau châssis.

RXT 3090

Noyau graphique GA102 à 8 nm

10 496 shaders à 1395 MHz-1695 MHz.

328 unités de texturation.

96 unités raster.

328 noyaux tenseur.

82 noyaux RT.

35,8 TFLOP de puissance dans FP32.

24 Go de GDDR6X à 19,5 GHz.

Bus 384 bits.

TDP de 350 watts.

Nécessite un connecteur à 12 broches et une alimentation de 750 watts.

Des mesures: 31,3 centimètres x 13,8 centimètres. Il occupe trois emplacements d’extension.

RTX 3080

Noyau graphique GA102 à 8 nm

8 704 shaders à 1 440 MHz-1 710 MHz.

272 unités de texturation.

88 unités raster.

272 noyaux tenseur.

68 noyaux RT.

29,7 TFLOP de puissance en FP32.

10 Go de GDDR6X à 19 GHz.

Bus 320 bits.

TDP de 320 watts.

Nécessite un connecteur à 12 broches et une alimentation de 700 watts.

Des mesures: 28,5 centimètres x 11,2 centimètres. Il occupe deux emplacements d’extension.

RTX 3070

Noyau graphique GA104 à 8 nm

5888 shaders à 1500 MHz-1725 MHz.

184 unités de texturation.

64 unités raster.

184 noyaux tenseur.

46 noyaux RT.

19,9 TFLOP de puissance dans FP32.

8 Go de GDDR6 à 14 GHz.

Bus 256 bits.

TDP de 220 watts.

Nécessite un connecteur à 12 broches et une alimentation de 600 watts.

Des mesures: 24,2 centimètres x 11,2 centimètres. Il occupe trois emplacements d’extension.